Украинского военного посадили за смерть сослуживца

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Солдата-водителя осудили на два года за нарушение правил вождения грузовика с боеприпасами. В ее кузове получил смертельные травмы срочник, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Трагическое событие произошло 24 мая 2018-го на территории одной из воинских частей Белоцерковского гарнизона. Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами грубо нарушил правила вождения и не убедился перед началом движения в создании безопасных условий для перевозки пассажиров, указали в прокуратуре.

В результате военнослужащий срочной службы, находился в кузове, как отмечается, был зажат между верхним металлическим перекрытием ворот хранилища и элементами автомобиля. Он получил тяжелые телесные повреждения, от которых тот же день скончался в лечебном учреждении.

Военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона завершено судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению военнослужащего срочной службы в причинении смерти сослуживцу из-за нарушения правил вождения транспорта.

Накануне Кагарлицкий районный суд Киевской области поддержал позицию публичного обвинителя и назначил солдату-водителю наказание – два года за решеткой.

Также военные прокуроры не оставили без внимания факты небрежного отношения военных должностных лиц воинской части, которые создали возможность для подобного инцидента и не приняли мер для его предотвращения. Уголовное производство по этому факту на данный момент расследуется.