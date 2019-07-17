Украинского военного посадили за смерть сослуживца
Солдата-водителя осудили на два года за нарушение правил вождения грузовика с боеприпасами. В ее кузове получил смертельные травмы срочник, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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Трагическое событие произошло 24 мая 2018-го на территории одной из воинских частей Белоцерковского гарнизона. Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами грубо нарушил правила вождения и не убедился перед началом движения в создании безопасных условий для перевозки пассажиров, указали в прокуратуре.
В результате военнослужащий срочной службы, находился в кузове, как отмечается, был зажат между верхним металлическим перекрытием ворот хранилища и элементами автомобиля. Он получил тяжелые телесные повреждения, от которых тот же день скончался в лечебном учреждении.
Военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона завершено судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению военнослужащего срочной службы в причинении смерти сослуживцу из-за нарушения правил вождения транспорта.
Накануне Кагарлицкий районный суд Киевской области поддержал позицию публичного обвинителя и назначил солдату-водителю наказание – два года за решеткой.
Также военные прокуроры не оставили без внимания факты небрежного отношения военных должностных лиц воинской части, которые создали возможность для подобного инцидента и не приняли мер для его предотвращения. Уголовное производство по этому факту на данный момент расследуется.
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