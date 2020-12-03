Украинскую «элиту» изгоняют с Южного берега Крыма

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия успешно осуществляет то, что Украина не могла реализовать на протяжении 25 лет – на Южном берегу Крыма представители киевской элиты массово лишаются ранее незаконно захваченных земель.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший представитель президента Украины в Крыму и экс-министр внутренних дел республики Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У украинского руководства, по словам Москаля, не хватало политической воли на это.

«Любой чиновник хотел возле моря иметь хоть гектар. И заимели. Но сто бригад приезжали, я потом был представителем президента, но я уже не мог – я показывал им, вот.

Так случилось, что пришли в Крым оккупанты. Они начали с того, что не могло закончить украинское высшее политическое руководство. Какой-то замминистра пришел там руководителем, а оттуда набрали всяких специалистов – один из Коми, один из Воронежской, третий из какого-то округа, широкое представительство. И пошли по побережью, все понаходили, все покормили и все передали в Фонд государственного имущества Крыма. Вместе с особняками, хатенками, со всем. И никто никого не спрашивал, никто не за кого не просил, потому что это было абсолютно бесполезно.

Вот мне говорят – ты так прославляешь, я говорю – я показываю разницу между политической волей, когда не было ее. Как могла Генпрокуратура, если все, начиная от генпрокурора и всех заместителей, руководителей департаментов имели там земли и дома, и квартиры, а они тут же все проверяли. Эффективно это было? Конечно, нет», – заявил Москаль.

Следует отметить, что Москаль несколько идеализирует положение дел в Крыму. Некоторые украинские олигархи действительно лишились в Крыму объектов, из которых только стремились «выжимать» прибыль, ничего не вкладывая. Так, например, произошло с принадлежавшим ранее Игорю Коломойскому санаторием «Форос», который сейчас масштабно реконструирован профсоюзами Татарстана.

С другой стороны, недостроенный дворец Виктора Януковича на мысе Айя перешел уже в собственность представителей российской элиты, и доступ к этому захваченному в украинские времена участку побережья по-прежнему закрыт для «простых смертных».

Аналогично происходит и с имением Виктора Медведчука на ЮБК.