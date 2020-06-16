«Украинство летит в пропасть. К власти идет неовата» – Дроздов

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Не менее половины населения Украины являются «ватой», которая тратит деньги «русскоязычных родителей» и считает Россию братской страной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«50% моей страны и вашей составляет абсолютная вата. Вата делится на два лагеря. Нео-вата, либеральная вата, вата молодого поколения, вата беспринципного незаземленного трешевого «95-го квартала» 25+, 35+, до 40. Вата студенческая, тупорылых девок, которые смотрят на пацанов, которые ездят на Infiniti и Lamborghini.

Тупорылых пацанов, которые привыкли свои деньги, даже не свои, а своих мажорных русскоязычных родителей тратить в дорогих клубах и купаться в шампанском, и считать, что это нам развязали войну, а все мы братья и сестры вокруг. Это неовата, такая молодая, в хороших кроссовках, разноцветных носках, с хорошими аксессуарами и украшениями, она имеет своего президента.

Президентом неоваты является пятое колесо по имени Зеленский. Который не вписывается в Украину вообще, который не является Украиной вообще. Это случайный убор Арлекино на голове болезненной, страдающей, обессиленной, обескровленной предыдущим президентом и препредыдущим страны», – заявил Дроздов.

Второй половиной «ваты», по его словам, являются сторонники «Оппозиционной платформы – За жизнь», которые ностальгируют по СССР и выражают откровенные симпатии Москве. При этом, остальная половина населения страны, которую Дроздов называет проукраинской, разделена на большое количество лагерей и не сможет привести во власть своего президента.

«Вата имеет своего президента и своего следующего президента. Украинство имеет персонажей, которые никогда не станут президентами, потому что между собой идет взаимосъедение, уничтожение. Порошенко никогда не воевал против ваты, Порошенко никогда не воевал против ОПЗЖ. Националисты не могут воевать против всех, потому что они в принципе в роли статистической ошибки.

Итого мы имеем такую ситуацию – вата уверена в том, что на следующие 10-15 лет она будет иметь свою власть и эта власть будет легитимной, и эта власть будет через выборы избранной. Украинство имеет десять колонн, которые десятью колоннами будут по 5-7-10% доходить до края пропасти и десятью колоннами падать», – резюмировал Дроздов.