Укро-дипломат открытым текстом: Что бы ни подписал Зе с Трампом и Путиным – можно не выполнять

Накрученное «переможной» пропагандой украинское общество будет сильно разочаровано результатами переговоров с русскими и американцами.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда люди увидят, что этот мирный договор – не то, что они ожидали, это будет просто взрыв сознания. Потому что мы думаем, что там будут железобетонные гарантии безопасности, и пакет процветания на 800 миллиардов. Хорошо звучит, да?

А потом внезапно мы увидим, что это на самом деле. А в этот момент будет уже поздно, потому что США и Трамп скажут, что наши дипломаты уже всё обсудили, осталось только отдать команду отвести войска.

И в этой ситуации у президента Украины будет очень мало места для манёвра», – сказал Чалый.