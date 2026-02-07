Укро-дипломат открытым текстом: Что бы ни подписал Зе с Трампом и Путиным – можно не выполнять
Накрученное «переможной» пропагандой украинское общество будет сильно разочаровано результатами переговоров с русскими и американцами.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда люди увидят, что этот мирный договор – не то, что они ожидали, это будет просто взрыв сознания. Потому что мы думаем, что там будут железобетонные гарантии безопасности, и пакет процветания на 800 миллиардов. Хорошо звучит, да?
А потом внезапно мы увидим, что это на самом деле. А в этот момент будет уже поздно, потому что США и Трамп скажут, что наши дипломаты уже всё обсудили, осталось только отдать команду отвести войска.
И в этой ситуации у президента Украины будет очень мало места для манёвра», – сказал Чалый.
«Пока что мы официально слышим, что отвод войск – красная линия, мы так не сделаем. Параллельно мы слышим, что эта часть области может быть под миротворцами. Я что-то не понимаю – под миротворцами, или мы ни на пядь не отойдём?
Если мы готовы добровольно признать это – это кошмарная ситуация. Это сдача суверенитета. И в этом основная проблема, потому что, в отличие от России, на Украине президент не может гарантировать своей подписью все процессы. У нас есть парламент, есть народ», – угрожает Чалый срывом договоренностей.
