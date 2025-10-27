Укро-эксперт: «Летающие авиабомбы дешевле Шахедов. Скоро ждём в Киеве»
Переход России к массовому выпуску новых усовершенствованных авиабомб не сулит Киеву ничего хорошего, в виду их дешевизны и возможностей для модификаций.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они сделали «Гром-Э2». Это бомба без двигателя… ракетоподобной формы, но у неё есть крылышки, которые открываются, и оказались с неплохой аэродинамикой. Как сообщал Скибицкий [замглавы ГУР Украины], такая бомба уже была применена при ударе по газодобывающим системам Полтавщины, и зафиксированная дальность ударов этой бомбы 193 км…
«Гром-Э1» стоит 150-200 тыс.долл., и это не очень эффективно, с точки зрения экономики войны. Но она может поражать очень точно, может наводиться GPS, быть нечувствительной к РЭБ и т.д.
А бомба-ракета «Гром-Э2» стоит до 20 тыс.долл. Она дешевле «Шахеда» и по территориям до 200 км она может быть достаточно эффективной», – рассказал Криволап.
«Если мы не научимся эффективно сбивать эти бомбы и бороться против самолётов, которые сбрасывают эти бомбы, то я не буду удивлён, если через какое-то время в Киеве на окраинах появятся эти бомбы», – тревожился укро-эксперт.
