Укро-СМИ набросились на чемпионку Клочкову, которая предпочла Крым

Вадим Москаленко.  
21.07.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спорт, Украина


Украинская пропаганда в бессильной злобе с яростью набросилась на бывшую соотечественницу, самую титулованную спортсменку страны, героя Украины, пловчиху Яну Клочкову, которая после начала СВО уехала в Крым и недавно обнаружилась в Севастополе.

Сюжет опубликовал канал «Мы – Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда в бессильной злобе с яростью набросилась на бывшую соотечественницу, самую титулованную спортсменку...

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Спортсменке припомнили посещения родителей в Крыму после 2014 года, что ей не мешало участвовать в спортивной жизни Украины. Она и дальше проводит мастер-классы для детей, занимается фитнес-направлениями – «но всё это теперь в оккупированном Крыму под контролем российской власти».

«Клочкова не сказала ни одного слова в поддержку Украины после 24 февраля, в её профиле цветочки, море и мотивационные цитаты. Стоит ли удивляться, если в 2021 году её мать публиковала Георгиевские ленты?», – нагнетает укро-разоблачитель.

При этом у чемпионки был конфликт с властями, когда в августе 2021-го её как героя Украины не позвали на 30-ю годовщину «незалежности». В те времена Клочкова высказывалась, что Украине не нужны собственные спортсмены.

«Есть ли в её действиях признаки измены? Можем говорить об этом с моральной точки зрения. Она не просто живёт в Крыму, но и участвует в мероприятиях, которые легализуют оккупацию. Слухи о паспорте РФ у Клочковой ходят давно. Но по состоянию на начало 2025 года подтверждения такой информации не было, как и её заявлений об отказе от синей книжечки с тризубом.

Бывшая спортсменка – ещё один пример того, как молчание может стоить репутации. Клочкова была легендой на Украине, вместо этого выбрала забвение и неприятный запах сапог новых хозяев из-за поребрика. Способна ли «золотая рыбка» снова переплыть на сторону правды? Вопрос риторический. Судя по всему, семейные узы для Яны оказались крепче правды и принципиальности», – вещал укро-пропагандист.

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