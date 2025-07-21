Укро-СМИ набросились на чемпионку Клочкову, которая предпочла Крым
Украинская пропаганда в бессильной злобе с яростью набросилась на бывшую соотечественницу, самую титулованную спортсменку страны, героя Украины, пловчиху Яну Клочкову, которая после начала СВО уехала в Крым и недавно обнаружилась в Севастополе.
Сюжет опубликовал канал «Мы – Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Спортсменке припомнили посещения родителей в Крыму после 2014 года, что ей не мешало участвовать в спортивной жизни Украины. Она и дальше проводит мастер-классы для детей, занимается фитнес-направлениями – «но всё это теперь в оккупированном Крыму под контролем российской власти».
«Клочкова не сказала ни одного слова в поддержку Украины после 24 февраля, в её профиле цветочки, море и мотивационные цитаты. Стоит ли удивляться, если в 2021 году её мать публиковала Георгиевские ленты?», – нагнетает укро-разоблачитель.
При этом у чемпионки был конфликт с властями, когда в августе 2021-го её как героя Украины не позвали на 30-ю годовщину «незалежности». В те времена Клочкова высказывалась, что Украине не нужны собственные спортсмены.
«Есть ли в её действиях признаки измены? Можем говорить об этом с моральной точки зрения. Она не просто живёт в Крыму, но и участвует в мероприятиях, которые легализуют оккупацию. Слухи о паспорте РФ у Клочковой ходят давно. Но по состоянию на начало 2025 года подтверждения такой информации не было, как и её заявлений об отказе от синей книжечки с тризубом.
Бывшая спортсменка – ещё один пример того, как молчание может стоить репутации. Клочкова была легендой на Украине, вместо этого выбрала забвение и неприятный запах сапог новых хозяев из-за поребрика. Способна ли «золотая рыбка» снова переплыть на сторону правды? Вопрос риторический. Судя по всему, семейные узы для Яны оказались крепче правды и принципиальности», – вещал укро-пропагандист.
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