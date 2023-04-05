Ургант отказался извиняться перед «Z людьми» и не вернётся в эфир

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Отстраненный от эфира телеведущий Иван Ургант позаботился обо всех своих сотрудниках.

Об этом заявил бывший сотрудник передачи «Вечерний Ургант», бежавший в Армению комик Гарик Оганесян в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Иваном списывался на Новый год. Нужно ему должное отдать, что он никогда не бросит своих сотрудников. Я уверен, что он нашел, способ, чтобы они не оставались без денег, без работы. Уважуха всем с «Вечернего Урганта», что не продолжили снимать», – сказал Оганесян.

Он уверен, что «Вечерний Ургант» больше не вернется в эфир Первого канала.

«Для этого Иван должен сделать супер контрастное заявление по поводу войны и извиниться, наверное, чтоб ему позволили эти «люди Z» что-то сказать. Для многих он не до конца высказался, но с позиции своего влияния на масс-медиа, он очень сильно высказался», – сказал Оганесян.

Он возмущен поведением россиян, которые приняли сторону актера Вячеслава Манучарова, с которым Ургант затеял публичную перепалку. Комик не понимает тех, кому показались несмешными нападки бывшего телеведущего, поскольку «чувство юмора Ургента – это константа».

«Наблюдаю за комментариями. Там тысячами говорят о том, какая это была отвратительная передача, оказывается «Вечерний Ургант». Вдруг всплыло. И насколько «Эмпатия Манучи» – чудесная передача. Это сюр», – сказал Оганесян.

Он пожаловался на то, что его доходы упали после бегства из России.

«Сложно зарабатывать столько же. Те, кто в Москве, они сейчас в идеальное время живут для комиков. Потому что многие уехали, а у людей потребность в смехе. Они идут на тех, кто остался. В этом плане аполитичные комики собирают огромные залы. Мне ребята оттуда говорили, что кто-то остался и копит деньги для того, чтобы потом уехать. Говорят, очень легко копится сейчас. У нас потяжелее ситуация», – пожаловался Оганесян.