Успехи русской армии под Харьковом. Данные полковника Алёхина

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

В течение прошедших суток поступали сообщения об упорных боях по всей линии фронта. Причем, не только от официальных представителей оборонного ведомства, но и от непосредственных участников и свидетелей, находящихся на линии противостояния. К примеру, мои харьковские друзья сообщили любопытные подробности:

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«Сегодня на свет из информационной засады выбрался Немичев и заявил, что россияне стоят в двадцати километрах от Харькова и обстреливают город всем подряд для «психического подавления, как всегда, если у них на фронте что-то не получается». Закономерность вывел, безусловно, любопытную. Только вот интересно: если у россиян «что-то не получается на фронте», как же они оказались в двадцати километрах, если в свое время их «надежно отодвинули за сорок километров»? И, кроме того, всякая закономерность – обоюдоостра: достаточно поверхностного взгляда на Северодонецк и Лисичанск, чтобы понять, у какой из сторон на самом деле «что-то не получается на фронте». А после этого по немичевской же закономерности можно легко объяснить участившиеся харьковские (неракетные) обстрелы: ведь тем, у кого «не получается», очень нужно отвлечь от этого внимание. Ничего не утверждаем, просто пользуемся немичевским открытием».

Хочу напомнить, что Немичев – фигура в Харькове одиозная и зловещая одновременно. Является командиром батальона территориальной обороны «Кракен», состоящего в основном из уголовников, выпущенных из тюрем, а также бывших «ультрас» футбольного клуба «Металлист». Уже не первый месяц наводят ужас на местных жителей. Занимаются в основном мародерством, грабежами, насилием, убийствами активистов, которые пошли на сотрудничество с военными в освобожденных районах области. В медийном украинском пространстве считают себя героями в битве с агрессором. Во время боевых действий в серой зоне на северо-востоке Харькова обычно «воюют» в тылу диверсионно-разведывательных групп. Зато при заходе в некоторые села, тут же трезвонят о «захвате» и «подбитой технике», забыв предоставить даже мало-мальские видеосвидетельства.

На этот раз хваленые бойцы «Кракена» попали уже в конкретный замес, выражаясь харьковской терминологией. В районе населенного пункта Питомник, недалеко от автотрассы Белгород-Харьков, боевики были уничтожены плотным огнем ствольной артиллерией российской армии. Только по предварительным подсчетам в лесополосе остались свыше пятидесяти тел «кракеновцев» и около десяти единиц подбитой боевой техники.

Эту информацию подтвердил и официальный представитель министерства обороны РФ генерал Игорь Конашенков. Остатки бронегрупп подразделения «Кракен» спешно покинули занимаемые огневые позиции и на оставшихся бронемашинах ретировались в Харьков, побросав на поле боя тела своих сослуживцев.

По свидетельствам местных жителей, это далеко не единичный случай оставления убитых и раненых. Первых местные сельчане сами хоронят, вторые, как правило, сдаются в плен.

В российском сообществе о боевиках «Кракена» известно немало. Их обвиняют в пытках военнопленных. В конце марта в сети появились видеозаписи с жестокими издевательствами над российскими военнослужащими. На видео люди в форме украинской армии ходят между пленными, у которых завязаны глаза и связаны за спиной руки, требуют рассказать о местоположении войск, а затем стреляют им по ногам. Без должной медицинской помощи такое ранение почти наверняка приводит к медленной смерти от потери крови.

На других кадрах на голову военнопленному надевают полиэтиленовый пакет, авторы видео смеются и пинают жертву. Командиры украинских националистических формирований в своих соцсетях регулярно публиковали фотографии с раздетыми догола пленными солдатами, глаза у которых перевязаны скотчем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и заочно обвинил двух командиров «Кракена» в пытках не менее восьми российских военнослужащих в Харьковской области «путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия». Речь идёт о 28-летнем Сергее Величко (позывной Чили) и 26-летнем Константине Немичеве.

За минувшие двое суток на Харьковском направлении высокоточным оружием ВКС России уничтожены также четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2». Одновременно наносились ракетные удары по военной инфраструктуре и местам скопления боевой техники, вооружения и личного состава ВСУ в различных районах Харькова.

Все жители города могли наблюдать сильный пожар, возникший от прямого попадания ракеты в цеха завода «Машгидропривод». Раньше здесь выпускались гидроцилиндры для сельхозтехники, машин коммунального хозяйства. Сейчас ангары и цеха приспособлены под ремонт и хранение боевой техники ВСУ.

В другом районе города был взорван штаб националистического батальона «Азов-Харьков». Он располагался в одном из административных зданий. Всю ночь замаскированные грузовые машины вывозили трупы боевиков, а раненых доставляли в военный госпиталь, забитый под завязку.

Впрочем, об этом, конечно, не покажут и не расскажут в украинских СМИ и информационных порталах. Зато мэр города Терехов бравурно успокаивает харьковчан о нескольких кольцах обороны в черте города и на окраинах. Но почему-то боевики «Кракена» предпочитают окапываться в центральной части города, занимая квартиры в престижных домах. А на передовую отправляются необученные, необстрелянные, не прошедшие боевого слаживания мобилизованные мужчины разных возрастов. Они пополняют ряды подразделений 127-й бригады теробороны и 92-й мотопехотной бригады ВСУ.

Спешная, непродуманная доукомплектованность личного состава сразу отражается на уровне боевой подготовки, координации и слаженности фронтовых частей противника. Они несут ощутимые потери. В районе населенного пункта Покатиловка (недалеко от Харькова) один из батальонов бригады попал в «огненный мешок» и был уничтожен. На войне у каждого свой выбор. И чем быстрей это поймут украинские военнослужащие, особенно из числа мобилизованных на фронт новобранцев, которые выступают в роли пушечного мяса, тем скоро прекратиться такое бессмысленное сопротивление.

Этого очень не хотят заокеанские и западные кураторы НАТО. На саммите в Мадриде они недвусмысленно дали понять, что о каком-то мире и переговорах можно вести речь только после победы на поле боя, разумеется, над Россией и руками самих украинцев.

Кстати, о выборе. На Донбассе в рядах подразделений народной милиции ДНР и ЛНР воюют несколько тысяч уроженцев Харьковской области. Они сделали свой выбор после событий 2014 года. Осознанный, никогда не жалели об этом. Более того, после уничтожения группировки противника на Донбассе, рвутся освобождать свою малую родину – Слобожанщину.

А пока на этом направлении успешно выполняют сложные и ответственные боевые задачи солдаты и офицеры российской армии. Среди них – специалисты тыловой службы, о которых обычно не принято рассказывать – слишком обыденной и отнюдь не героической кажется их служба.

103-я бригада материально-технического обеспечения – самые что ни на есть тыловики. Действуют на юге-востоке Харькова. Ежедневно на рассвете уходят к фронту колонны машин, доставляя выпеченный в бригадной пекарне хлеб, боеприпасы, топливо и ставшую ценностью воду. В непогоду и в зной, под обстрелами РСЗО и артиллерии, порой подрываясь на минах и расстреливаемые из засад, по бездорожью они выполняют свою рутинную работу, которая иначе, как боевой задачей, не назвать.

В ту ночь вторая смена полевой пекарни выпекала хлеб, когда их накрыли ракеты «Хаймерса». Начальника продслужбы капитана Сергея Петрашова взрывной волной впечатало в стену, но, превозмогая боль, головокружение и тошноту от полученной контузии, он бросился во двор, где занимались огнём заправщики и полевые хлебопечки, лежали раненые и погибшие. Сначала вместе с бойцами затащили раненых в укрытие, а затем стал одну за другой заводить машины и выгонять их с территории. Горят машины, взрываются боеприпасы, а он раз за разом садится в кабину очередной машины, заводит её, выводит на пустырь, сбивает пламя, возвращается, и всё повторяется сначала. Две машины спасти не удалось – заблокировало колёса, а пять вывел, едва не сгорев сам. Потом организовал отправку раненых и погибших, а в уцелевшей хлебопечке выпекать хлеб. Ещё горят машины, дымятся развалины помещения, а Петрашов выпекает, потому что утром у бойцов должен быть свежий хлеб.

Комбриг представил его к Ордену Мужества. Он знает цену солдатского подвига – бывший сапёр, прошедший Чечню, наравне со своими бойцами сам водит колонны, разминирует дорогу. Надеемся, что чья-то рука не отложит в сторону представление и не начертает резолюцию «Недостоин».

Сам же капитан Сергей Сергеевич Петрашов не считает совершенное им в ту ночь подвигом: обычная рутинная работа.

Вот так, мародерство, грабежи соседствуют с настоящими подвигами. Впрочем, как и на любой войне…