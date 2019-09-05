Успешная кампания Сербии по Косово вызвала протесты США

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Новый спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер поставил себе цель добиться возобновления переговоров Сербии с албанскими сепаратистами Косово.

Об этом он заявил в интервью словенской газете Tanjug, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы в Косово состоятся 6 октября, а в Сербии – весной следующего года. У нас будет возможность продолжить переговоры между двумя кампаниями, и мы должны ее использовать. Я надеюсь, что стороны поймут необходимость срочности и вернутся к диалогу, как только завершатся выборы в Косово, и будет сформировано новое правительство», – сказал Палмер.

При этом он опроверг утверждение о том, что Дональд Трамп хочет, чтобы косовский конфликт был разрешен до окончания его президентского срока.

Он выразил надежду, что следующее «правительство» Косово согласится отменить стопроцентные пошлины на импорт из Сербии, поставившие славянские блокады края в условия экономической блокады.

По мысли американца, Белград должен прекратить лоббирование отзыва признания Косово мировыми государствами. Палмер утверждает, что именно лоббирование спровоцировало албанцев на введение пошлин.

«Лоббирование в малых странах с целью отмены их признания может быть тактическим успехом для Сербии, но это мешает Белграду сохранить свои интересы и достичь соглашения о нормализации. Мы надеемся, что обе стороны поймут свою заинтересованность и достигнут соглашения», – сказал Палмер.

Ранее министр иностранных дел Косово Бехджет Паколли интервью Axios обвинил Россию в покупке правительств африканских стран с целью заставить их отменить дипломатическое признание Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Белграду удалось добиться отмены признания «независимости» Косово уже пятнадцатью странами мира.

В случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96 (сейчас их 97), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию. Сейчас Сербия нуждается только в одном государстве, которое изменит свое решение и отзовет признание сепаратистского образования.

В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол.