Усядется ли главный скандалист Молдовы в кресло премьера страны?

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Больше недели в Молдове не утихает обсуждение беспрецедентного инвестиционного плана беглого бизнесмена, депутата, лидера оппозиционной парламентской партии «Шор» Илана Шора.

Его программа в 10 миллиардов евро (эту сумму политик намерен изыскать у не названных бизнесменов) призвана быстро вывести страну из кризиса и из бедности – предлагается компенсировать тарифы на электроэнергию и газ, значительно увеличить пенсии, инвестировать в медицину, образование, энергетику, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты.

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Осужденный по уголовному делу о многомиллионных финансовых махинациях, Илан Шор заявил, что план по развитию Молдовы будет реализован, если он станет премьер-министром страны. На организованном 7 декабря сторонниками Шора национальном конгрессе «Мы – Молдова» в Оргееве политик в видеообращении призвал президента Майю Санду отправить в отставку правительство Натальи Гаврилицы и назначить его главой нового кабмина.

Шор – настоящий молдавский феномен: политик, осужденный за финансовые махинации, скрывается за пределами страны и при этом управляет процессами – собирает протестные акции, является депутатом, руководит работой фракции в парламенте, выдвигает амбициозные проекты на астрономические для страны суммы, удивляя и эпатируя публику.

Власти на скандальное заявление Шора не реагируют, провластная пресса пишет об этом вяло, тем не менее скандальные инициативы у всех на слуху. Как будут дальше развиваться события? Ситуацию в интервью ПолитНавигатору комментирует политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Почему власть не отвечает на призыв Шора сделать его премьером и не комментирует его инвестиционный план? Это что-то вроде бойкота?

Александр Кориненко: Власть действительно игнорирует Шора. Ответить ему – значит вступить с ним в диалог на равных, признать его опасным для власти и увеличить значимость как политика. Задача власти – показать его вором, криминальным элементом, агентом внешних сил, но никак не цивилизованным политическим актором, с которым возможен хоть какой-то разговор.

ПолитНавигатор: Шор справился бы с премьерством?

Александр Кориненко: Сложно судить. С одной стороны, Илан Шор – бизнесмен с миллионными оборотами, но с другой стороны, он молод и у него нет опыта государственной службы. Это популизм. Если говорить о нынешнем периоде, то у нас таких людей практически и нет. Волна кризисов достигла таких масштабов, что только очень жесткий антикризисный менеджер сможет справится с ситуацией в Молдове, и это явно не Илан Миронович.

ПолитНавигатор: Действующая власть, конечно, не даст Шору никаких постов. На что он рассчитывает? Насколько вообще он серьезен, выдвигая такие предложения?

Александр Кориненко: У Илана Шора была протестная повестка, теперь у него появилась еще и созидательная. Уличные протесты затихли, но сбавлять обороты политтехнологи Шора не собираются.

Лидер партии по-прежнему должен оставаться в топе всех новостей, не должно пройти и дня, чтобы его имя не упоминалось на кухне молдавского обывателя. Иначе зачем все это было? Я думаю, что сейчас господин Шор переключится на телевизор и новостные порталы, постоянно поддерживая накал гнева, учитывая, что власть сама генерирует народный гнев, а команде Шора надо не давать ему угаснуть.

ПолитНавигатор: Ликвидация партии «Шор» сейчас еще на повестке дня?

Александр Кориненко: Ликвидация партии «Шор» – лишь одна из опций, рассматриваемых нынешней властью по отношению к подавлению протестной волны, которую поддерживает команда Шора.

Нельзя сбрасывать со счетов то, что запрет может стать новым триггером к протестам, судебным искам и даже разбирательствам в ЕСПЧ. Стоит ли игра свеч, если для шоровцев не будет проблемой создать новый политический бренд и зазывать людей на баррикады?

Была партия «Шор», а стала «Илан Шор» – все равно в данном контексте не партия является символом протеста, а личность бывшего примара Оргеева Шора.

ПолитНавигатор: Прошедшие на днях учения полицейского спецназа в Оргееве, вотчине Илана Шора, – это совпадение?

Александр Кориненко: Возможно, и совпадение, но и они не случайны. Когда были протесты в Гагаузии – спецназ тренировался там, теперь протесты аккумулируются в Оргееве, а спецназ уже выехал туда тренироваться. Вообще, это нормальная практика, когда специальные органы проводят тренировки, где есть угроза беспорядков, но в нашем случае, наверное, есть и элемент запугивания.

ПолитНавигатор: Протестное движение партии «Шор» взяло техническую паузу. Это действительно связано с зимними праздниками, как говорят организаторы?

Александр Кориненко: Связанно это и с зимними праздниками, и с холодами, и с желанием экономить. Команда Шора хорошо разогнала протестную волну. Сейчас, конечно, чувствуется усталость. Многие семьи ждут родных с заработков на новогодние праздники, в Кишиневе уже холодно.

Дальше будет использоваться тактика информационного давления. Илан Миронович стал чаще появляться на телеэкранах. Молдавские СМИ писали, что бывший оргеевский градоначальник прикупил себе ряд медиактивов, которые ранее принадлежали Партии социалистов РМ. Думаю, что это имеет место, так как на некоторых кнопках телевизионного пульта все чаще хвалят беглого политика.

ПолитНавигатор: Шор, согласно свежим опросам, занимает третье в рейтинге доверия граждан молдавским политикам. Растет и популярность его партии. Какие шансы этой политической силы на последующих выборах?

Александр Кориненко: Да, опросы неплохие, но у Шора есть «потолок», и он довольно низкий. Большая часть избирателей не готова голосовать за главного фигуранта дела о краже миллиарда. Его популярность держится пока на протестной волне, жители Молдовы видят в этом возможность давить на власть, так как остальные левые и правые политики предпочитают грозно махать кулаком из своих кабинетов, но людям нужен был выход для своей злости, а это смог организовать Шор.

Его максимальный предел при хорошем раскладе – не более 15-20 мандатов. Кроме уголовных дел, играют роль следующие факторы: он не находится на месте (избирателю хочется видеть своего избранника и пожать ему руку), он русскоязычный, у него нет опыта государственного управления, и он предприниматель – в числе его активов люксовые предприятия, а это вызывает у некоторых избирателей раздражение.

ПолитНавигатор: Как идет подготовка к новому электоральному циклу в Молдове? Какую цель ставит недавнее принятие нового кодекса о выборах?

Александр Кориненко: Молдова готовится к локальным выборам весной следующего года. Правящая партия PAS в этом плане активна, ведет работу с примарами, внедряет программу «Европейское село», переманивает ярких региональных лидеров, корректирует избирательное законодательство.

В принципе, из современной истории мы помним, что любая власть пытается подогнать избирательный кодекс под свои нужды. Вспомнить хотя бы глобальные реформы Плахотнюка: одномандатные округа, агитация в день выборов и прочее.

Эта власть ничем не отличается от предыдущих, она хочет сохраниться, и надолго, поэтому и делает упор на диаспору, убирает бюллетени на русском языке и тому подобное.