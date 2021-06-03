Узбекистан опутан сетью военно-биологических лабораторий США

03.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Центральная Азия оказалась практически вся нашпигованной американскими военно-биологическими объектами, которые, по сути, являются базами США по ведению агрессивной бактериологической войны в отношении России, Китая и Ирана. При Исламе Каримове и в Узбекистане появилась целая сеть объектов с Центральной референс-лабораторией (ЦРЛ) в Ташкенте, и никто уже при власти нового президента не собирается сворачивать их деятельность.

Как и в Казахстане, координирующим центром их всех является ЦРЛ, работающая под прикрытием института вирусологии в столице, но построенная полностью на деньги Агентства по сокращению биологических угроз (DTRA) министерства обороны (МО) США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В целом Пентагон за предыдущие несколько лет выделил почти 200 миллионов долларов для развития сети лабораторий в Узбекистане и программы военных исследований рассчитаны также на десятилетие вперед.

Собственно, американские биологи в погонах появились в республике еще в середине 90-х годов, когда Ташкент и Вашингтон подписали договор о ликвидации угрозы химического и биологического оружия. Данный документ позволил сотрудникам Пентагона попасть на ранее секретные советские полигоны для сбора данных о проводившихся работах министерством обороны СССР. Речь идет об островах в Аральском море, которые после высыхания водоема соединились с сушей.

Но это было только начало, так как уже в 1997 году в республике возник местный офис Украинского научно-технического центра (УНТЦ), который вобрал в себя сразу одновременно функции американского лоббиста и разведывательного органа. Функционеры офиса стали подкупать и склонять к сотрудничеству многих тогдашних государственных чиновников и научных работников, оказавшихся на голодном пайке, а также проталкивать через них проект формирования специализированных биологических лабораторий.

И такая деятельность по глубокому внедрению дала необходимые для Вашингтона результаты. В 2004-м году Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций министерства здравоохранения становится главным партнером Пентагона по осуществлению американской правительственной программы по предотвращению биологических угроз. В последующем уже через три года в Ташкенте как раз и появилась та самая Центральная референс-лаборатория, являющаяся сейчас стержнем и региональным штабом всех военных разработок и исследований в республике.

Причем ЦРЛ создавалась при самом активном участии Агентства США по международному развитию (АМР), а непосредственно приложил руку к появлению этого главного объекта тогдашний американский посол Джон Пурнелл. Ни для кого не секрет, что он был тогда в дружеских отношениях с бывшим первым секретарем ЦК Компартии и первым президентом независимого Узбекистана Исламом Каримовым. В среднеазиатских сатрапиях, возникших после распада СССР, личные доверительные контакты с их главами имели важное значение для продвижения влияния Запада.

Затем, как и ожидалось, началось триумфальное шествие по республике военных биологов Пентагона, создавших множество объектов в регионах. Так, в 2013 году возникли еще две ЦРЛ второго класса безопасности в Андижане и Фергане, а через три года появилась уже Хорезмская региональная диагностическая лаборатория в Ургенче. Эти лаборатории оснащены современным оборудованием якобы для диагностирования особо опасных патогенов, но они же дают возможность вести работу по их модифицированию с целью создания устойчивых к современным вакцинам штаммов.

Подобный резкий поворот в сторону США был отмечен и новым американским послом Памелой Спратлен, которая приветствовала возникновение новых лабораторий и даже объявила сей факт торжеством взаимного сотрудничества.

Когда торжественно открывался данный объект в Ургенче, она в своей речи отметила, что «завершение строительства этой региональной диагностической лаборатории… свидетельствует о начале нового этапа углубленного партнерства между DTRA и правительством Узбекистана». По ее мнению, данный объект «позволит впервые получить опытные данные о распространенности антимикробной устойчивости», а это «улучшит качество жизни и здоровья граждан Узбекистана и других стран региона».

С благословения Вашингтона и после таких льстивых восхвалений вся страна практически полностью покрылась сетью лабораторий. На сегодняшний день доподлинно известно, а также подтверждено местной прессой и чиновниками Минздрава, что помимо перечисленных выше ЦРЛ возникло и работают по программам DTRA еще десять псевдонаучных организаций в Бухаре, Сурхандарье и Каракалпакстане, Самаркандской и Ташкентской области. К деятельности Пентагона подключены даже современные станции санэпиднадзора.

Американцы по примеру Казахстана залезли также внаглую и во внутрь бывших советских НИИ, а также получили в свои руки дорогостоящую коллекцию штаммов местных природных возбудителей различных опасных заболеваний, собранных еще в 30-е и 40-е годы прошлого века. DTRA ассигновал дополнительные миллионы долларов для переоснащения диагностических лабораторий, функционирующих на базе республиканского Института микробиологии, Центрального военного госпиталя министерства обороны, Научно-исследовательского института вирусологии и Центра профилактики карантинных и особо опасных инфекций министерства здравоохранения.

Карта биолабораторий США вокруг России и Китая с указанием Узбекистана.

В завершении как вишенка на торте Министерство обороны США в 2017 году при НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Узбекистана открыло Центр по борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам.

Таким образом, под видом узбекских государственных учреждений собираются данные об устойчивости тех или иных штаммов, в том числе выведенных искусственным путем в лабораторных условиях, к определенным вакцинам и медикаментам. То есть американцы создали в республике полный цикл сбора местных штаммов, их исследований, разработки на их базе новых модернизированных заболеваний, проведение испытаний на местном населении и животных, а также получения информации об убойности выведенных боеприпасов.

В частности, об этом говорит то обстоятельство, что создание такого количества лабораторий и центров на региональном и столичном уровнях привело не к сокращению количества вспышек опасных заболеваний, а к неуклонному их росту, начиная с 2011 года. Сказывается, конечно, и деградация остатков советского здравоохранения, уже напрочь неспособного оказать эффективное противодействие. Да это и не мудрено, так как Минздрав фактически оказался под контролем и внешним управлением Пентагона.

Так, уже как десять лет в Узбекистане происходят постоянные вспышки неизвестных ранее заболеваний, охватывающие сотни людей. В местной прессе они объявляются «единичными случаями», не вызывающими опасений, хотя в том же 2012 году в стране была вспышка неизвестного заболевания, унесшего жизни около десятка человек. Помимо этого, в разных областях постоянно имеют место вспышки кори, ветряной оспы, затронувшей взрослое население, менингита и других болезней. Надо отметить, что данные заболевания отмечены с новыми токсичными штаммами, против которых уже не действовали прежние вакцины и медикаменты.

Под ударом оказалось и местное животноводство, которое особенно страдает от бруцеллёза. Самое интересное то, что настоящая эпидемия бруцеллёза 2009 года в республике и в соседнем Казахстане прошла в тот период, когда в американских военно-биологических лабораториях происходило изучение данного заболевания аккурат по программе министерства обороны США под индексами KZ-2 и UZ-4.

Несмотря на смену руководства Узбекистана и заметное потепление отношений с Россией, а также вхождение республики в качестве наблюдателя в ЕАЭС, наращивание сотрудничества между американскими военными биологами и узбекскими государственными чиновниками продолжается. Три года назад руководить войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов попытался привлечь внимание Ташкента к переоснащению данных объектов двойного назначения Пентагона в республике, но это не вызвало должной реакции.

Российский военный в своем выступлении отметил, что «приоритетом их деятельности является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам». К сожалению, ответственные государственные служащие тогда ответили, что им неизвестны данные факты.

Теперь же, когда военно-техническое сотрудничество между Узбекистаном и Россией развивается усиленными темпами, а Ташкент отказал Вашингтону в размещении у себя военной базы из числа выводимых войск и ударной авиации из Афганистана, ссылаясь на свой нейтральный статус, вполне назрел момент возвращения к конструктивному обсуждению проблематики бактериологической безопасности в регионе. Особенно это актуально на фоне нынешней пандемии коронавируса и обострения противостояния на мировой арене между США и Китаем, когда велика вероятность активного применения Пентагоном биологического оружия, которое затронет и Центральную Азию.

Залогом такой безопасности может стать только немедленное свертывание работы всей сети военно-биологических лабораторий в Узбекистане, действующих и финансируемых по программам министерства обороны США. Это, конечно, касается не только Ташкента и Нур-Султана (Целинограда), но и Ашхабада и Душанбе, где по линии DTRA, USAID, корпорации Hil Standart и также под видом борьбы с местными заболеваниями открываются подобные центры или используется база государственных НИИ.

В связи с этим надо понимать, что лаборатории двойного назначения в Узбекистане, Казахстане и других республиках Центральной Азии уже стали политическим фактором давления на Россию и Китай, а территория региона медленно превращается в полигон по испытанию и применению новых штаммов опасных заболеваний.

В интересах властей и общественности Узбекистана осознать данные угрозы и сделать выводы с целью обезопасить мирное население и своих соседей.

Айнур Курманов