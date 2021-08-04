04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В украинских газохранилищах осталось голубого топлива намного меньше необходимого, поэтому Россия может уже этой зимой начать «газовую войну» и добиться энергетического коллапса в «незалежной».

Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас в хранилищах 17 миллиардов кубов газа, а раньше было 28. Что сделает Россия сейчас? Мы говорим, какие будут у России подходы – военные, милитаристские… Откуда русские могут зайти и с каких направлений… это всё правильно, и на это есть шанс. Но, что может сделать Путин? Он может начать последнюю газовую войну. Если зимой будет холодно, а такие прогнозы есть, они вырубят давление. Мы можем поддерживать его, если у нас есть минимальные запасы в наших хранилищах? Нет. Одновременно тарифы пойдут вверх, что дальше? У Путина, к сожалению, много опыта дестабилизации ситуации», – сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что план действий по членству в НАТО для Киева даст России причину разрушить украинское государство.

«Что мы можем сделать, и какая помощь американцев для этого необходима? Мы говорим, план действий по членству в НАТО, ПДЧ. Очень правильная история, и мы за это должны бороться. Но если ПДЧ будет завтра, то послезавтра больше безопасности не будет. На самом деле, безопасности от ПДЧ будет меньше, поскольку у Путина будет причина пытаться разрушить наше государство как таковое. Путин поднимет это на щит, возьмёт флаг и пойдёт вперёд», – заключил Климкин.

Напомним, в Москве заявили, что Западные партнеры готовят украинскую армию к наступлению на республики Донбасса.

Кроме того, в Киеве считают, что своей болтовнёй команда президента Владимира Зеленского может добиться того, что США, уверенные в непоколебимости курса Киева на Запад, приостановят гуманитарную и экономическую поддержку Украины до появления нового президента.