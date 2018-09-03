В Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским

03.09.2018, Москва, Елена Острякова

Россия не предъявляет претензий к Белоруссии из-за того, что официальный Минск до сих пор не признал российский статус Крыма. Об этом в интервью информагентству Tut.by заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что, если нам было предложено сыграть роль площадки для переговоров, то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам. Мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения. Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами», – сказал Макей.

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Он подчеркнул, что в Белоруссии не опасаются «порабощения» Россией.

«Мы абсолютно не видим никаких опасений относительно превращения в эту, как назвал это беллетрист Олланд, «ледяную полосу покоренных земель» России. У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом. Сейчас существует очередная договоренность об очередной встрече глав государств в расширенном составе, где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, политического и иного взаимодействия между двумя государствами», – сказал Макей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пристыдил российский бизнес, опасающийся открыто работать в Крыму из-за возможных санкций Запада.

Лукашенко заявил, что Минск оказал помощь Крыму после того, как Украина начала блокаду полуострова.

«Отец Аксенова написал мне письмо, старик Аксенов, его отец. И попросил помощи. «Нам просто нечем обрабатывать землю – это перекрыто, это, воды нет и прочее». Я колебался-колебался, министр иностранных дел спрашивал, что делать, я говорю: «Ладно, не чужие люди», посылаю туда на правительственном уровне делегацию. Чтобы изучить ситуацию – ситуация аховая. Конечно, надо помогать людям. И это не скрывал.

Ваши бизнесмены, я их многих знаю, ваши руководители отдельные, и немало их, боятся вообще «Крым» произносить. Потому что у многих деньги на Западе, собственность. Они боятся вообще поставлять необходимое в Крым. «Да, пожалуйста, берите, но я не имею к этому отношения», – потому что мгновенно попадут под санкции! А я – на правительственном уровне. Что важнее? Болтовня или конкретные дела?» – сказал Лукашенко.

Между тем, белорусское общественное движение «Гражданское согласие» призвало Лукашенко официально признать Крым. Сопредседатель Артём Агафонов пояснил, что признание российского Крыма не повлияет на отношения с Украиной, поскольку правящий режим в Киеве и так враждебен Беларуси.

«Нам угрожают диверсионными группами и даже предъявляют территориальные претензии. Нужно отдавать себе отчет в том, что белорусско-украинские отношения при нынешнем режиме лучше не станут. Поглощенная националистической и милитаристской истерией Украина за четыре года успела поссориться со всеми своими соседями, в очередной раз доказав, – у режима, построенного на ненависти и шовинизме, друзей быть не может. В то же время Россия продолжает оставаться ближайшим стратегическим союзником белорусского государства», – считает политический деятель.