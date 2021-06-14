В Белоруссии передумали допускать следователей ЛНР к Протасевичу

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Следователи из ЛНР не побеседовали до сих пор с белорусским экстремистом Романом Протасевичем, который подозревается в убийстве мирных жителей непризнанной республики в бытность боевиком неонацистского полка «Азов».

Об этом Протасевич и председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявили сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета», – отметил Протасевич.

«Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать его выдачу, для всего этого основанием являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь и на основании внутреннего законодательства. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало», – сказал Гора.

На прошлой неделе советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник заявил, что луганские следователи ожидают официального приглашения в Минск от белорусской прокуратуры. В Луганске Протасевича подозревают в организации платной охоты на людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично разрешил донбасским следователям допросить экстремиста. Протасевич в интервью телеканалу ОНТ признался, что боится этого и надеется, что его не выдадут на Донбасс.

В ответ депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пригрозил Лукашенко санкциям.