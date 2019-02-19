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19.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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В Бундестаге признали Порошенко «сукиным сыном»

Попытки внушить немцам страшные истории о действиях России на Украине терпят неудачу.

Об этом в интервью “Известиям” рассказал депутат Бундестага, глава парламентского комитета по обороне от партии «Левые» Александр Ной, отвечая на вопрос, с каким чувством в Германии следят за украинской избирательной кампанией.

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«Освещение ситуации на Украине в СМИ выглядит так же странно, как и политика официального правительства по украинскому вопросу. Это напоминает девиз Соединенных Штатов: «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». После провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года освещение ситуации в СМИ стало гораздо спокойнее. И в публичном пространстве, и в жизни большинства немцев попытки внушить страшные истории о действиях России на Украине терпят неудачу. 65% жителей Германии последовательно высказываются против военного вмешательства в конфликты, – сказал Ной.

При этом он отметил, что , согласно последним соцопросам, в ФРГ больше людей доверяют лидерам России и Китая, чем президенту США.

“Что касается итогов президентских выборов на Украине, то о них лучше заблаговременно осведомиться в Вашингтоне. Я вспоминаю знаменитый звонок Виктории Нуланд американскому послу на Украине Джеффри Пайетту. В 2014 году, еще до «успеха» так называемого евромайдана, определенные круги в США уже знали, кто им выгоднее в руководстве Украины, а кто нет. Если, вопреки ожиданиям, Петр Порошенко все-таки выиграет выборы, Запад вновь договорится с ним о сотрудничестве. Для этого Порошенко сделает всё возможное, поскольку поддержка США и Евросоюза — залог его выживания”, – резюмировал политик.

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