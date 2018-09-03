В чем опасность получения паспортов Украины жителями Крыма

03.09.2018, Севастополь, Михаил Рябов

Многие жители Крыма пытаются «усидеть на двух стульях» и получают биометрические заграничные паспорта на Украине, дающие возможность безвизовых поездок в Европу. В дальнейшем это позволит националистическому режиму обосновать свои претензии на полуостров.

Такими опасениями в своем блоге делится экс-сенатор от Севастополя Андрей Соболев.

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«Поток заявлений на получение биометрических украинских паспортов нарастает. Люди, не скрывая, едут за Перекоп и получают паспорта для себя и своих детей, достигших совершеннолетия. Ради безвизовых поездок в шенгенскую зону, трудоустройства за рубежом, ради получения образования там, на всякий случай и т.д.

А Украина, в недалеком будущем, опубликует для всего мира реестр украинских граждан, пожелавших обзавестись новым документом и живущих в «оккупированном» Крыму. Боюсь, этот список будет внушительным. Но они ведь подтвердили свое украинское гражданство, какие вопросы?» – рассуждает Соболев.