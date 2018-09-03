03.09.2018, Севастополь, Михаил Рябов
 
ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В чем опасность получения паспортов Украины жителями Крыма



Многие жители Крыма пытаются «усидеть на двух стульях» и получают биометрические заграничные паспорта на Украине, дающие возможность безвизовых поездок в Европу. В дальнейшем это позволит националистическому режиму обосновать свои претензии на полуостров.

Такими опасениями в своем блоге делится экс-сенатор от Севастополя Андрей Соболев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Поток заявлений на получение биометрических украинских паспортов нарастает. Люди, не скрывая, едут за Перекоп и получают паспорта для себя и своих детей, достигших совершеннолетия. Ради безвизовых поездок в шенгенскую зону, трудоустройства за рубежом, ради получения образования там, на всякий случай и т.д.

А Украина, в недалеком будущем, опубликует для всего мира реестр украинских граждан, пожелавших обзавестись новым документом и живущих в «оккупированном» Крыму. Боюсь, этот список будет внушительным. Но они ведь подтвердили свое украинское гражданство, какие вопросы?» – рассуждает Соболев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть