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В ДНР испытали боевую «Снежинку»
На военном полигоне в ДНР прошли испытания собственной реактивной системы залпового огня «Снежинка».
Соответствующую видеозапись на своём YouTube-канале опубликовало Министерство информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Испытания прошли успешно. Те, характеристики которые нам надо было снять — мы сняли. Стал вопрос гарантированного уничтожения передовой линии противника. Этот ракетный комплекс был разработан для выполнения поставленных задач на глубину до 10 км. Это как раз первая-вторая линия обороны противника», – отметил заместитель председателя Совета Министров ДНР Александр Тимофеев.
Командир исполнительной группы Александр Ширко рассказал о том, как создавалась РСЗО «Снежинка».
«Тяжело он создавался, долго мы шли к этому комплексу. Сначала была одинарная установка, потом все-таки решили ее увеличить, то есть поднять коэффициент мощности. Машина идет заряженная, то есть две ракеты на установке. После каждого старта зарядка – минуты, и можно работать дальше с корректировкой, с поправками», – пояснил он.
Александр Ширко также уточнил, что экипаж боевой машины состоит из двух человек – оператора и того, кто будет производить пуск.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал кадры боевого применения РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» производства ВПК ДНР.
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