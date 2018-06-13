13.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В ДНР испытали боевую «Снежинку»


На военном полигоне в ДНР прошли испытания собственной реактивной системы залпового огня «Снежинка».

Соответствующую видеозапись на своём YouTube-канале опубликовало Министерство информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Испытания прошли успешно. Те, характеристики которые нам надо было снять — мы сняли. Стал вопрос гарантированного уничтожения передовой линии противника. Этот ракетный комплекс был разработан для выполнения поставленных задач на глубину до 10 км. Это как раз первая-вторая линия обороны противника», – отметил заместитель председателя Совета Министров ДНР Александр Тимофеев.

Командир исполнительной группы Александр Ширко рассказал о том, как создавалась РСЗО «Снежинка».

«Тяжело он создавался, долго мы шли к этому комплексу. Сначала была одинарная установка, потом все-таки решили ее увеличить, то есть поднять коэффициент мощности. Машина идет заряженная, то есть две ракеты на установке. После каждого старта зарядка – минуты, и можно работать дальше с корректировкой, с поправками», – пояснил он.

Александр Ширко также уточнил, что экипаж боевой машины состоит из двух человек – оператора и того, кто будет производить пуск.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал кадры боевого применения РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» производства ВПК ДНР.

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