В ДНР похвалили миссию ОБСЕ за обьективность

07.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали целенаправленный обстрел украинской армией жилых домов на территории ДНР.

Так считает официальный представитель оперативного командования республики Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, наблюдатели СММ ОБСЕ в ходе работы зафиксировали последствия обстрела с позиций 36-й бригады ВСУ населённого пункта Коминтерново с применением артиллерии калибром 122-мм.

«По данным наблюдателей, 15 воронок от разрывов находятся на удалении 55 и 65 метров от жилых домов, что говорит о целенаправленности обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения республики», – сообщил Дмитрий Астрахань.

На данный момент в отчетах самой СММ ОБСЕ таких категорических выводов не содержится.

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