В ДНР восстанавливают больницу, не видевшую ремонта с советских времен

03.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин лично проинспектировал проведение ремонта здания амбулатории поселка Лидиевка Кировского района столицы Республики.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа началась только после моего вмешательства по жалобе местных жителей в октябре прошлого года. Пока все идет без отклонений от плана, и результаты уже очевидны. Три этажа застеклили, приступили к отделке коридоров, но предстоит еще много сделать», – рассказал глава государства.

При этом Пушилин отметил, что за всю историю «незалежной» Украины в здании больницы ни разу не было ремонта.

«Здание сильно пострадало в результате артиллерийских ударов в 2014 году, а последний ремонт амбулатории проводился почти 60 лет назад.

Первый этап восстановительных работ будет завершен уже к середине февраля. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заверил, что работы завершатся до конца осени текущего года.

Мы будем прилагать усилия, чтобы все наши граждане имели возможность получать медицинскую помощь в хороших условиях», – заявил он.

Также на официальном сайте главы ДНР уточняется, что 15 февраля уже будет завершен первый этап ремонтных работ, в ходе которого было заменено остекление на трех этажах и проводится внутренняя отделка в коридорах амбулатории.

В ходе проверки работ Денис Пушилин напомнил сопровождавшему его главе Донецкой городской администрации Алексею Кулемзину, что для простых граждан важны не оправдания о текущих сложностях, а конкретный результат: «Сделано или не сделано».

«Задача ставится такая, что до окончания теплого времени все завершить», – пообещал донецкий градоначальник.

По словам представителя подрядчика Эдуарда Гизия, после первого этапа восстановления, по сути представляющего из себя капитальный ремонт здания, последует второй этап, в ходе которого планируется провести полный ремонт и отделку всех помещений, а также инженерные работы по замене всех коммуникаций здания и наружные ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что данная амбулатория обслуживает порядка 10 тысяч местных жителей.