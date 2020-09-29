В Донбассе на украинской мине подорвались женщина и ребёнок

29.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Луганской Народной Республике на ранее выпущенной ВСУ и неразорвавшейся мине подорвались женщина и её двенадцатилетний ребёнок.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Седьмой год агрессия украинских боевиков продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Так, вчера, в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса вблизи линии разграничения у населённого пункта Золотое-5 получили осколочные ранения ребёнок 2008 года рождения и его мать, осуществлявшие выгул домашнего скота.

Неразорвавшийся боеприпас ранее был выпущен с позиций 30 омбр при обстрелах населённого пункта Золотое-5», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавшие доставлены в больницу города Первомайск, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Командование Народной милиции призывает жителей прифронтовых районов Республики проявлять бдительность и осторожность, при обнаружении подозрительных предметов и неразорвавшихся боеприпасов незамедлительно сообщать в экстренные службы силовых ведомств Республики», – добавили в НМ ЛНР.