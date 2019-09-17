17.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Донецке «Азов» обвинили в вымогательствах у мирных жителей

Военные полка Нацгвардии «Азов» вымогают деньги с мирных жителей подконтрольной части Донбасса, обвиняя их в сотрудничестве с Народной милицией ДНР.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его данным, такое происходит в районе населённых пунктов Зайцево и Артёмовск.

 

«Заручившись поддержкой командующего «ООС» Владимира Кравченко, националисты сосредоточили усилия на получении финансовой прибыли через запугивание мирных жителей и обвинении их в сотрудничестве с Народной милицией ДНР. Также оказывается давление на родственников военнослужащих НМ путём шантажа с требованием предоставления откупа за своих близких», – рассказал Ринат Айгистов.

 

Представитель ДНР  обратился к международным наблюдателям с требованием дать критическую оценку подобным действиям украинских силовиков, которые нарушают нормы международного гуманитарного права.

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