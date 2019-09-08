В Донецке призвали Россию не очаровываться бандой Зе

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Нет никаких оснований питать иллюзии относительно команды Владимира Зеленского, за которой стоит олигарх Игорь Коломойский. Ее ставка на дальнейшее противостояние с Россией и русскими Донбасса подтверждается новой военной доктриной, разрабатываемой в Киеве уже при новой власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Добровольцев Донбасса» заявила официальный представитель СДД в ДНР Анастасия Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В силовых структурах Украины новые люди – Андрей Загороднюк и Иван Баканов. Это люди Коломойского, от них ждать изменения ситуации в лучшую сторону не приходится.

Плюс на прошлой неделе Зеленский дал поручение о разработке новой оборонной концепции, в которой они приводят якобы факты о желании России перевести ситуацию в военную плоскость, в которую они включают нападение якобы каких-то диверсионных групп на свои арсеналы, намекая, видимо, что случаи взрывов на их складах, возникшие из-за некомпетентности, неправильного хранения и желания скрыть хищения, пытаются возложить ответственность на Россию.

Надеются, наверное, спровоцировать ещё что-либо, и потом сказать, что Россия во всём виновата, как обычно у них это. Не вижу ничего нового», – отметила Кузнецова.