25.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Работающие на территории ДНР предприятия не могут быть возвращены под управление украинских собственников до тех пор, пока Киевом не будут выполнены первые и базовые пункты Минских соглашений.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая вероятность чрезвычайно мала, потому что никто не будет вырывать этот вопрос из контекста выполнения пунктов Минских соглашений. Восстановление социально-экономических связей значится в них под цифрой восемь.

Чтобы дойти до него, нужно много чего выполнить Украине, в том числе и узаконить через внесение изменений в конституцию понятие особого статуса. А мы видим, что вытворяет Киев в договорном процессе по поводу подписания «формулы Штайнмайера». Некоторые его представители ведут себя как ужи на сковородке – на глазах у всех наблюдателей, гарантов процесса.

При таком безответственном отношении к любым договоренностям не стоит всерьез обсуждать последствия, которые могут наступить только при выполнении базисных вещей. Напомню, что не выполнен даже первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня», – резюмировал глава государства.

Напомним, что внешнее управление на предприятиях в ЛДНР было объявлено после официального введения Украиной в 2017 году торгово-экономической блокады республик Донбасса.

Политолог Михаил Погребинский заявлял, что одним из главных лоббистов недопущения воссоединения Донбасса с Россией является олигарх Ринат Ахметов, в результате блокады потерявший контроль над значительным числом своих предприятий в ЛДНР.

«Единственный человек, которому это может быть важно, из тех, которые имеют какое-то влияние среди крупного бизнеса, – это Ахметов. Он может в итоге, если что-то произойдет, что-то получить, что-то вернуть из своих активов. Это если удастся вернуть Донбасс в Украину», – заявлял Погребинский.

Бывший «хозяин Донбасса» Ахметов, отказавшийся в 2014 году поддержать русское восстание в Донецке, является одним из спонсоров партийного проекта Олега Ляшко, сыгравшего активную роль в разжигании и поддержании кровавого конфликта, продолжающегося уже пять лет.

С недавних пор на телеканале Ахметова «Украина» работает пропагандист Савик Шустер, сыгравший значительную роль в информационной подготовке к государственному перевороту 2014 года.