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29.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Медицина, Политика, Россия
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В ЕС оправдываются: Вопрос признания российской вакцины не политизирован

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств, а...

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств, а потому ее не удается зарегистрировать в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил Алойз Ковшка, глава Госсовета балканской республики, председательствующей в союзе до конца 2021 года.

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Издание поинтересовалось, ведутся ли дискуссии о возможном признании российской вакцины в Словении и ЕС, и можно ли считать этот процесс политизированным.

«Европейское агентство лекарственных средств — это экспертный орган ЕС, ответственный за оценку вакцин. На основе экспертной оценки агентства принимаются политические решения, а именно, Европейская комиссия выдает разрешения на регистрацию вакцин. Насколько мне известно, «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств, поэтому в Еврокомиссии вакцину пока зарегистрировать не удалось», – сказал словенский политик.

«Лично я сомневаюсь, что вопрос регистрации «Спутник V» в ЕС будет политизирован, особенно с учетом того факта, что другие зарегистрированные вакцины также были предметом резких научных дискуссий относительно безопасности и эффективности», – оправдывается Ковшка.

При этом в июле Словения сняла ограничения на въезд для российских туристов, привитых вакциной «Спутник V», которая одобрена в более чем 70 странах.

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