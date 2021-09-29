В ЕС оправдываются: Вопрос признания российской вакцины не политизирован

29.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств, а потому ее не удается зарегистрировать в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил Алойз Ковшка, глава Госсовета балканской республики, председательствующей в союзе до конца 2021 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Издание поинтересовалось, ведутся ли дискуссии о возможном признании российской вакцины в Словении и ЕС, и можно ли считать этот процесс политизированным.

«Европейское агентство лекарственных средств — это экспертный орган ЕС, ответственный за оценку вакцин. На основе экспертной оценки агентства принимаются политические решения, а именно, Европейская комиссия выдает разрешения на регистрацию вакцин. Насколько мне известно, «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств, поэтому в Еврокомиссии вакцину пока зарегистрировать не удалось», – сказал словенский политик.

«Лично я сомневаюсь, что вопрос регистрации «Спутник V» в ЕС будет политизирован, особенно с учетом того факта, что другие зарегистрированные вакцины также были предметом резких научных дискуссий относительно безопасности и эффективности», – оправдывается Ковшка.

При этом в июле Словения сняла ограничения на въезд для российских туристов, привитых вакциной «Спутник V», которая одобрена в более чем 70 странах.