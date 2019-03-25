В Германии хотят возобновить сообщение с Крымом

25.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Немецкая оппозиция требует отменить европейские санкции в отношении Крыма и разрешить заход торговых и круизных судов в порты полуострова.

Об этом пишет газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, депутат комитета бундестага по иностранным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что санкции наносят существенный вред двусторонней торговле Германии и России.

«Это ограничение сказалось не только на России, но и на Германии, оно препятствует процветанию обеих сторон. Это чрезвычайно контрпродуктивно», – сказал политик.

Коллега Герта, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн добавил, что эта тема будет снова поднята после выборов в Европарламент, которые состоятся через несколько месяцев.

«Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в Крым я считаю неприемлемым. На европейском уровне «Альтернатива для Германии» будет поднимать этот вопрос в парламенте ЕС в Брюсселе после майских выборов», — заявил депутат.