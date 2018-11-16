В Харькове митинговали оставшиеся без тепла горожане

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

По состоянию на сегодня, в Харькове отопление отсутствует в 62 домах из ранее оставшихся без тепла 200, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

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“По состоянию на утро 176 домов из тех, которые были вчера отключены, подключили (к отоплению, – ред.). По состоянию на утро отключены 62 дома”, – сообщили в ОГА.

Также сегодня возле городского совета собрался митинг из-за отсутствия отопления в домах. Некоторые люди пришли с термосами.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, на митинг собрались около полусотни человек.

“Митинговали с 10:00 до 12:00. Все спокойно, без нарушений общественного порядка”, – прокомментировали в полиции.

Ранее около 200 домов в Харькове остались без теплоснабжения из-за порывов в теплосетях.

Ранее в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались Херсон, Шепетовка, Смела, Днепродзержинск и Кривой Рог.