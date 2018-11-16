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В Харькове митинговали оставшиеся без тепла горожане
По состоянию на сегодня, в Харькове отопление отсутствует в 62 домах из ранее оставшихся без тепла 200, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
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“По состоянию на утро 176 домов из тех, которые были вчера отключены, подключили (к отоплению, – ред.). По состоянию на утро отключены 62 дома”, – сообщили в ОГА.
Также сегодня возле городского совета собрался митинг из-за отсутствия отопления в домах. Некоторые люди пришли с термосами.
Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, на митинг собрались около полусотни человек.
“Митинговали с 10:00 до 12:00. Все спокойно, без нарушений общественного порядка”, – прокомментировали в полиции.
Ранее около 200 домов в Харькове остались без теплоснабжения из-за порывов в теплосетях.
Ранее в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались Херсон, Шепетовка, Смела, Днепродзержинск и Кривой Рог.
Метки: ЖКХ, местная власть, Митинг, тепло, Харьков
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