В Харькове разрушения и пожар после российского удара
Сегодня ночью российская армия ударила по складам на территории Харькова.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
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«Около полуночи враг ракетами С-300 обстрелял г. Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары», – написал Синегубов в своем тг-канале.
А спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, «было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.».
В пресс-службе ГСЧС Украины, отметили утром, что «произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов».
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