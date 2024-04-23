В ходе ночного удара поражены позиции украинской ПВО

Олег Кравцов.  
23.04.2024 09:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина


Российские дроны и ракеты сегодня ночью в очередной раз атаковали Украину. Взрывы слышались в Киеве и Одессе.

В Одессе местные власти сообщили, что пострадал жилой дом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны и ракеты сегодня ночью в очередной раз атаковали Украину. Взрывы слышались в...

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По всей видимости, имела место традиционная криворукая работа украинской ПВО или же ВСУ снова разместили военную технику вблизи жилых строений, используя их в качестве «живого щита».

Отслеживающий результаты прилетов и работу ПВО паблик «Типичная Одесса» опубликовал ролик результативного прилета.

«Видео прилета. В тот район откуда било ПВО», – комментирует «Типичная Одесса».

Кроме дронов, украинские источник утверждают, что со стороны России были выпущены две ракеты «Искандер».

«Ночью ВС России поразили объекты противника в Одессе и Очакове Николаевской области, взрывы звучали в Киевской и Черкасской областях, а также в Кривом Роге. В течение суток шло интенсивное уничтожение целей в Харьковской области, широко разошлись кадры с падением телевышки», – в свою очередь пишет связанный с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора».

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