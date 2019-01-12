В Киеве готовят новые гадости против приезжих россиян

12.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Представитель общественной организации «Европа без барьеров» Павел Кравчук приветствует введение новых барьеров для россиян на границе с Украиной.

«Уже в 2015 г. Кабинет министров официально вводит въезд для граждан РФ только с загранпаспортом, что уменьшило долю потенциальных визитеров примерно до 28% граждан России, – именно столько их тогда имели зарубежные паспорта (данные Левада-Центра)», – пишет Кравчук сегодня в украинском издании «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также приветствует введение биометрического контроля на границе, который за первые шесть месяцев 2018 г. прошли 240 тыс. россиян.

«Контроль происходит таким образом: у иностранцев берут отпечатки пяти пальцев на стационарных пунктах пропуска, и указательного пальца – во время мобильного контроля (в поездах, на борту кораблей или самолетов). В дальнейшем иностранцев, уже прошедших процедуру, идентифицируют, сканируя от одного до четырех пальцев одной из рук», – пишет Кравчук.

Единственное, что огорчает эксперта: до сих пор для россиян не введена процедура предварительного сообщения о намерении посетить Украину. Граждане РФ также не проходят обязательного личного собеседования в украинском консульстве и проверки СБУ и других органов безопасности. Это этапы обязательны для граждан 69 стран «миграционного риска».

«Россия является единственной страной миграционного риска с правом безвизового въезда в Украину. И складывается впечатление, что именно ради нее вводится предварительное сообщение о намерении посетить Украину, которое, по сути, не нужно для остальных 69 стран в списке. В перспективе такая унификация будет означать еще и введение визового режима с РФ, что позволит применить другие методы контроля», – пишет Кравчук.