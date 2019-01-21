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Бандеровцы грозят бороться с Россией по опыту «Моссада»
Украина должна взять на вооружение опыт спецслужб Израиля и готовиться к долговременному противостоянию с Россией. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно изучать уроки Израиля организации безопасности. Как внутренней, так и структуры таких разведывательных органов, которые подобны «Моссаду», «Шабаку» – их очень эффективным службам.
Это очень важно, потому что мы находимся в состоянии перманентной войны с русским шовинизмом. Она может принимать острые формы, как было на Донбассе в 2014-2015 годах, может принимать форму хронической, окопной, формы экономического давления и так далее», – заявил украинский дипломат.
Метки: Моссад, Юрий Щербак
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