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12.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Происшествия, Украина
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В Киеве на детской площадке взорвалась граната, один человек погиб

Новости Украины

В Киеве на улице Чоколовский бульвар, 35 на детской площадке возле жилого дома и детсада произошёл взрыв.

Об этом сообщает «Киев оперативный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, мужчина взорвал себя гранатой. К сожалению, скончался на месте. На месте работают правоохранители», – говорится в сообщении.

Подробности рассказали на странице в Facebook «Часовые Эспрессо». Очевидцы видели, что мужчина долго сидел на детской площадке и вел себя не совсем адекватно. Окружающим он представился Виктором Викторовичем, и рассказал, что работает на Кардачах, на радиорынке. Сказал, что жизнь потеряла смысл, хотя у него четверо детей, но, к сожалению, одного ребенка похоронил.

Через некоторое время раздался взрыв. От полученных травм мужчина скончался на месте. На детской площадке в этот момент больше не было людей, и никто не пострадал.

Напомним, что Украина наводнена нелегальным оружием, вывезенным из зоны боевых действий в Донбассе.

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