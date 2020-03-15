В Киеве напуганы: Путин пережил уже пять президентов США

15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Кабинетная» политика команды украинского президента Владимира Зеленского слишком легкомысленна против такого лидера, как Владимир Путин, который много лет приближает намеченную цель – возвращение контроля над русскими территориями, отторгнутыми украинскими сепаратистами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил главный редактор украинского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас делает Зеленский – его «мочат» на всех каналах, демонстрируют, что он слабый, недееспособный, неспособный, вообще сплошная чернуха, а они всё это терпят и думают, что, возможно, они таким образом не закрывают окно для переговоров и думают, что какие-то компромиссы с агрессором возможны. Это большая недальновидность, и никакие падения рейтингов их не могут ни в чём убедить.

Это такое понимание, когда люди начинают жить кабинетной жизнью. Они не хотят понять, что их кабинетное представление о политике с Путиным не срабатывает», – заявил Бутусов.

«Путин шёл к цели захвата Украины много лет, когда их не было ещё во власти. Порошенко ещё не был министром экономики у Азарова, Зеленский вообще выступал на концертах, а Путин уже был президентом, готовил армию, спецслужбы, готовил информационные спецоперации, он уже на всё это много лет смотрел. А они этого не понимают, что за этим уже стоят миллиарды долларов и большой путь.

Они думают: сейчас я позвоню Трампу, и всё утрясётся. Они не понимают, что Путин пережил уже пять президентов США и на своей должности, и переживёт ещё, будет контролировать власть в России. А они думают, что вот кто-то сейчас зайдёт, договоримся и что-то выторгуем. Это просто недальновидность и отсутствие горизонта мышления», – добавил пропагандист.