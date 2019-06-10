В Киеве напуганы: Российская военная машина выпустит пар на Украине

10.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Российская Федерация решит воевать с Украиной, то не ограничится исключительно одним регионом.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, по словам которого, пока не следует ожидать серьезной эскалации конфликта в Донбассе.

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«В этом нет смысла, потому что, с точки зрения Российской федерации, если начинать боевые действия, то надо уже идти вплоть до Ла-Манша. Нет смысла играть с одной областью. Если начинать войну, то надо начинать уже серьезную войну. И на пик боевых возможностей, если взять статистику финансовой программы, россияне выходят в 2020 году. В таком состоянии долго держать организм невозможно, надо пар выпускать».

При этом он утверждает, что Украина «не единственная точка, где может начаться выпуск пара для российской военной машины». Также украинский военный эксперт полагает, что сегодня Россия и Украина якобы перешли «в газообразный формат противостояния».

«Это означает, что война никогда не прекращается, противостояние является постоянным и оно охватывает все компоненты – от силового и до социальных сетей, которые тоже стали одним из элементов влияния на врага или даже на свои войска. Ведь доступ к информации стал настолько простым, что стал влиять на способность человека правильно оценивать реальность», – заявил Згурец.