В Киеве нашли «боксера-коллаборанта» и хотят лишить его звания мастера спорта

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Новости Украины

Уроженца Луганщины, украинского боксера Виталия Невеселого в Киеве обьявили «коллаборационистом, перешедшим на сторону российских оккупантов». Теперь его хотят лишить украинского звания мастера спорта и привлечь к уголовной ответственности.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте Федерации бокса Украины за подписью ее президента Владимира Продивуса.

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«Виталий Невеселый находится во временно оккупированном российскими войсками Северодонецке. Он открыто поддерживает военную агрессию РФ против Украины. Распространяет видеообращения в поддержку боевиков так называемых фейковых республик «Л/ДНР», призывает оказывать сопротивление государственной власти, называя ее «фашистским режимом», – указано в доносе.

Помимо этого, доносит глава Федерации бокса, «Невеселый является сторонником политика-предателя Ильи Кивы и другом скандального Кирилла Шевченко, которого благодаря связям в криминалитете безуспешно хотели назначить главой ФБУ».

«Имея на руках очевидные факты коллаборационизма Невеселого, Федерация бокса будет обращаться к контрольно-дисциплинарной комиссии, а также в правоохранительные органы с целью привлечения предателя к уголовной ответственности», – говорится в письме-доносе.

Президент ФБУ Владимир Продивус также просит Минспорта лишить Невеселого звания мастера спорта Украины по боксу:

«Я искренне надеюсь, что Невеселому очень скоро станет по-настоящему не весело. К счастью, такие позорные случаи у нас одиночные. Но я хочу, чтобы и эти единицы предателей четко осознали — вам ничего не сойдет с рук».

Виталий Невеселый

Перешедший на сторону России экс-нардеп Илья Кива также прокомментировал донос на своего подопечныого из организации «Патриоты за жизнь».

«Экс-президент Федерации Бокса Украины Продивус – выступил с угрозами и обвинениями украинских спортсменов-антифашистов, которые поддерживают СВО и принимают активное участие в освобождении Украины от нацизма. Хотя ещё вчера, его же люди, были активными участниками нашего антифашистского движения «Патриоты за жизнь». Уверен, его сегодняшней позиции, все дадут адекватную оценку», – написал Кива в Телеграм.

За несколько дней до начала СВО на Украине Невеселый был делегирован на отчетно-избирательную конференцию, где был избран новым главой Федерации бокса его близкий друг Кирилл Шевченко. Прежнее руководство ФБУ объявило это собрание «нелегитимной попыткой рейдерского захвата всей Федерации бокса Украины».