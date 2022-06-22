В Киеве назвали украинский город, который больше всего интересен Путину

Новости Украины

Без Одессы России не интересна Украина. Одна из главных целей Путина – это Одесский припортовый завод, через который транспортируется российский аммиак.

Такое мнение высказал близкий к экс-премьеру Юлии Тимошенко киевский политолог Виктор Небоженко.

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«Что бы не говорил Путин о своей победе на Украине – без Одессы это все бессмысленно и он это прекрасно знает. У него колоссальная заинтересованность в ОПЗ (Одесский припортовый завод, – Ред.) и трубах, которые идут к Одессе с химией (аммиакопровод «Тольятти-Одесса», через который транспортируется российский аммиак, – Ред.). Все это крайне важно для выживания России, а не только для того, чтобы навредить Украине. Все, что связано с Одессой – это будет главной проблемой второй половины войны, и дай бог сохранить Одессу и все оставить себе. России не нужен никакой областной Херсон. Это слова для периферии РФ. Им нужна Одесса. Без Одессы они имеют разгромленный Донбасс, который не представляет для них никакой ценности», – уверяет киевский политолог.

Похожее мнение высказал на днях и украинский политэмигрант, экс-глава парламента Новороссии Олег Царев, по словам которого украинский обстрел российских буровых установок возле острова Змеиный знаменует собой начало разворачивания битвы за Одессу.

«Без Одессы Запад утратит интерес к Украине. Нападение на буровые платформы «Черноморнефтегаза» может свидетельствовать о подготовке к битве за Одессу, которая имеет крайне важное стратегическое значение. Одесса нужна Великобритании в рамках её проекта «Междуморье» для получения санитарного кордона между Азией и Европой от Черного моря до Балтики. Одесса нужна и России, чтобы наоборот отрезать Украину от моря, и обеспечить выход в Приднестровье» – заявил Царев в интервью Первому Севастопольскому каналу.

По его словам, до осенне-зимних переговоров для Великобритании будет важно отстоять Одессу. А для того, чтобы отстоять и разблокировать Одессу, Великобритания пойдёт на все, в том числе, не даёт Украине идти на переговоры и уступки Москве.