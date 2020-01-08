В Киеве не исключают, что украинский самолет столкнулся с американским дроном

08.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Есть несколько версий катастрофы украинского пассажирского самолета, разбившегося сегодня ночью над Тегераном.

Об этом в своем блоге пишет эксперт-международник «Украинского института будущего» Илья Куса.

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«Хотя в СМИ и соцсетях и бытует в основном версия о «технической неисправности», сложно НЕ связать крушение самолёта с американо-иранским противостоянием. Ситуация очень тяжёлая и сложная. Надо понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по военным объектам США. Все были в напряге, ожидая продолжения обстрелов», – отметил автор.

Он предлагает четыре возможных версии крушения самолета.

«1. Техническая неисправность, как многие и говорят.

2. Удар ракетой. То, что творилось с 1 ночи до 4 утра вполне могло зацепить любой самолёт. В небе ракеты, самолёты-перехватчики подняты в воздух, системы ПВО на стрёме. А самолёты продолжали вылетать из Тегерана.

3. Теракт на борту. Опять же, в контексте происходящего, учитывая наэлектризованность атмосферы в регионе и массовую истерию в Ираке и Иране, всё возможно.

4. Столкновение с дроном. Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить», – пишет Куса.

По его словам, сейчас будет очень много спекуляций на тему гибели самолета. Кроме того, эксперт предлагает дождаться анализа «чёрного ящика» с борта самолёта и не делать поспешных выводов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня в Иране разбился украинский пассажирский самолет.

Кроме того, этой же ночью Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке.

Тем самым Иран ответил на убийство американцами своего генерала.