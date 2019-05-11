В Киеве опасаются ультиматума от Лукашенко

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вслед за требованиями политиков Венгрии о предоставлении автономии Закарпатью и выдачи паспортов Россией жителям Донбасса, Украина может получить неприятные для себя шаги и со стороны Белоруссии, а также Польши.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно неожиданно лидер венгерского «Йоббика» ратует за автономию Закарпатья…», – отметила модератор канала.

«Это то же самое, что паспортизация на Донбассе. Если паспортизация – это высокая ставка в торгах со стороны России: «Если не будет минского урегулирования в нашем понимании, если не будет подвижек, мы всех паспортизируем, и вы уже будете иметь отношение с российскими гражданами и с российской армией конкретно напрямую на Донбассе», то Венгрия – «Если вы не измените политику в отношении обучения, языка, всего того, что было конфликтно между Венгрией и Украиной последний год, то мы можем поднимать вопрос об автономизации этого региона».

То есть, это высокая ставка венгерского руководства никто бы не разрешил этому человеку, не транслировал бы его месседж, не разрешил бы ему приехать на территорию Украины.

Это уже попытка высокой ставки в торгах перед Зеленским, попытка закрутить ему гайки, показать, насколько мы сильные и жестокие – соглашайся на наши сценарии.

Конечно, это разные вещи, но всё-таки это вещи одного порядка, приблизительно одной политической стратегии.

Ожидаю разного рода ультиматумов и от других наших игроков-соседей. Я не исключаю какие-нибудь ультиматумы от Польши по истории или ультиматумы от Белоруссии по экономике – что-то такое сейчас может звучать», – рассказал Бортник.