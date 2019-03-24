В Киеве озвучили несбывшийся план подавления Русской весны в Крыму

24.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Потеря Крыма – следствие большого предательства как руководства Украины, так и западных кураторов. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История аннексии Крыма – это история большого предательства. И украинской власти, прежде всего, и западных партнёров, во вторую очередь.

Михаил Саакашвили мне рассказывал, в своё время, что, когда российские войска шли к Тбилиси, западные лидеры говорили ему: «Михо, давай беги. Мы тебе даём вертолёты, самолёты, в Тбилиси уже в аэропорту стоят, давай, выезжай».

Но он, будучи настоящим грузином и патриотом своей Родины, продолжал оказывать сопротивление российским войскам, несмотря на призывы западных лидеров первой высоты. С Обамой отношения свои разрушил, с другими. Он защищал свою Родину», – рассказал он.

По мнению Гордона, украинские власти, в отличие от Саакашвили, предали свою страну.

Присутствующий в студии экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, отметил, что героизм Саакашвили преувеличен, но предательства Запада и киевской власти это не умаляет.

«На самом деле, произошла кража. Но, как при любой краже, в данном случае, она не могла произойти без соучастников. Таковых было двое. Тогдашняя власть киевская, которая проявила полную импотенцию, и западные партнёры.

И я не соглашаюсь с господином Дмитрием, потому что не Михаил Саакашвили спас Грузию, а Лех Качиньский, который подстрекнул президентов полететь в Тбилиси.

И если бы тогда в Симферополе приземлился самолёт с президентами западных стран, никакой агрессии бы не было. А украинские военные были готовы осуществлять сопротивление и правоохранители также.

Потом часть из них вышла, воевали в «Азове» со мной рядом, были добровольцами. Один из них, милиционер из Севастополя, сейчас сидит в «Крестах», в Москве, пленный», – резюмировал украинский депутат.