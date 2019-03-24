Выборы
//exit;
24.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
История, Крым, Россия, Русская Весна, Украина
Просмотров:

В Киеве озвучили несбывшийся план подавления Русской весны в Крыму

Потеря Крыма – следствие большого предательства как руководства Украины, так и западных кураторов. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«История аннексии Крыма – это история большого предательства. И украинской власти, прежде всего, и западных партнёров, во вторую очередь.

Михаил Саакашвили мне рассказывал, в своё время, что, когда российские войска шли к Тбилиси, западные лидеры говорили ему: «Михо, давай беги. Мы тебе даём вертолёты, самолёты, в Тбилиси уже в аэропорту стоят, давай, выезжай».

Но он, будучи настоящим грузином и патриотом своей Родины, продолжал оказывать сопротивление российским войскам, несмотря на призывы западных лидеров первой высоты. С Обамой отношения свои разрушил, с другими. Он защищал свою Родину», – рассказал он.

По мнению Гордона, украинские власти, в отличие от Саакашвили, предали свою страну.

Присутствующий в студии экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, отметил, что героизм Саакашвили преувеличен, но предательства Запада и киевской власти это не умаляет.

«На самом деле, произошла кража. Но, как при любой краже, в данном случае, она не могла произойти без соучастников. Таковых было двое. Тогдашняя власть киевская, которая проявила полную импотенцию, и западные партнёры.

И я не соглашаюсь с господином Дмитрием, потому что не Михаил Саакашвили спас Грузию, а Лех Качиньский, который подстрекнул президентов полететь в Тбилиси.

И если бы тогда в Симферополе приземлился самолёт с президентами западных стран, никакой агрессии бы не было. А украинские военные были готовы осуществлять сопротивление и правоохранители также.

Потом часть из них вышла, воевали в «Азове» со мной рядом, были добровольцами. Один из них, милиционер из Севастополя, сейчас сидит в «Крестах», в Москве, пленный», – резюмировал украинский депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть