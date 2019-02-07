В Киеве паника: «Янукович возвращается в президенты»

07.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия готовится признать незаконной власть Украины, создать правительство в изгнании и заявить о том, что отныне все решения Киеве – нелегальны.

Об этом говорилось в эфире близкого к президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это стало реакцией на заявления российского политолога Сергея Маркова, который в эфире радиостанции «Эхо Москвы» накануне заявил, что Россия должна действовать более жестко в отношении Украины.

По его словам, РФ действует слишком мягко мягко в отношении украинской властью, которую, полагает эксперт, нужно признать незаконной, а киевский режим объявить реализующим политику государственного терроризма.

“И признать, наконец, правительство в изгнании Украины. Это очень важный практический шаг. Что это будет означать? Правительство в изгнании, естественно, назовет все эти решения украинских властей незаконными. Во-первых, можно признать это ошибкой. Во-вторых, можно нынешние власти признать незаконными. Тем более, наших наблюдателей, как вы знаете, они пытаются заблокировать, чтобы они не могли приехать», – заявил Марков.

В ответ на это украинский пропагандист, бывший сотрудник «Эха Москвы» Матвей Ганапольский, работающий на «Прямом», заявил, что наконец понял, для чего Россия приютила экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Я теперь понимаю, что будут делать с Януковичем. Янукович будет это правительство в изгнании, это Россия заявит, что она не признает эти выборы, Тимошенко подтвердит, что выборы были фальсифицированы, если Порошенко выиграет. А так, Москва скажет: «Мы не признаем итоги этих выборов, у нас есть законное правительство в изгнании. То, что делается в Украине нелегитимно», – заявил Ганапольский.

С ним согласился сотрудничающий с аминистрацией Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, увидевший в заявлении Маркова подготовку к интервенции РФ на Украину.

«Это выглядит как подготовка легенды, что позволит начать интервенцию против Украины, российской интервенции. «Казус белли», так называемый, повод к войне. В истории Украины подобные вещи были, когда в Харькове было создано, типа правительство на противовес Центральной Раде и оттуда в 19-м году началось наступление большевиков в угоду тому правительству, где украинцев почти не было. Там были, как раз, россияне, российские большевики, а это наступление велось во многом силами большевистской России. Так вот, готовится сценарий будущего нападения на Украину», – уверяет Уколов.