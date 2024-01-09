В Киеве под бандеровскую молитву похоронили снайпера «Азова»

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В Киеве с помпой похоронили ликвидированного в Авдеевке украинского снайпера Ростислава «Джерри» Терещенко.

Похороны состоялись ещё 6 января, однако сейчас американское агентство «Associated Press» опубликовало видео с погребения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Терещенко, бывший ультрас «Динамо», «активист» и провокатор беспорядков на майдане, в 2014 году прошел обучение на снайпера и вступил в запрещённый в РФ нацбат «Азов», в составе которого несколько лет участвовал в карательной операции на Донбассе.

С началом СВО вернулся в состав формирования. После разгрома в Мариуполе, присоединился к 3-му полку Сил специальных операций, который считается одним из преемников «Азова». Сообщается, что в Авдеевке Терещенко погиб 28 декабря вместе со своей группой.

Гроб «Джерри» накрывали украинским флагом под гимн, а у вырытой могилы «побратимы» начали выкрикивать строчки из «Молитвы украинского националиста», написанной в конце 20-х – начале 30-х гг. одним из лидеров ОУН Осипом Мащаком.

Когда гроб опускали в яму, украинские фашисты зажгли файеры.

«Очень тяжёлая потеря для нас, для страны, таких профессиональных ребят очень мало, их просто почти не осталось. Но, так или иначе, мы обязательно отомстим за него. Брат, жди нас за горизонтом», – причитал один из нацистов-подельников с позывным «Егерь».

Подруга «Джерри» Ярина Геращенко назвала возлюбленного «лучиком света» нации.

«Цена невероятно тяжёлая для нашей нации, потому что сейчас, к сожалению, гибнет именно цвет нации, гибнут именно те, кто должны бы были строить Украину, вести за собой людей и те, кто должны бы были быть лучом света в нашем тёмном бытии», – сказала Геращенко.