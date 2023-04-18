В Киеве признали, что Россия изматывает Украину в обороне

Анатолий Лапин.  
18.04.2023 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия серьезно подготовилась к обороне занятых рубежей, в ее планах измотать Украину, исчерпав наступательный потенциал ВСУ, чтобы принудить к переговорам.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил офицер ВСУ Арти Грин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия серьезно подготовилась к обороне занятых рубежей, в ее планах измотать Украину, исчерпав наступательный...

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«Из того, что я вижу, из открытых источников, это достаточно большие объемы земляных работ, так называемые «зубы дракона» на танкоопасных участках. Очевидно, минные заграждения должны быть. Они совершенно точно готовятся к нашему наступлению, достаточно серьезно, по крайней мере, стараются серьезно это делать», – сказал офицер.

«И есть стратегический замысел сейчас у военно-политического руководства России в том, чтобы сдержать наше наступление, измотать наши войска в оборонительных боях, ну и по итогу этого всего, когда наш наступательный потенциал иссякнет, предложить там: «Ну, давайте уже договаривайтесь с нами». Они на это рассчитывают, безусловно, поэтому готовятся к этой обороне», – заявил Грин.

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