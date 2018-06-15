15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС

Уже зимой санкции, введенные Европейским союзом против Российской Федерации, будут ослаблены.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил украинский политолог, автор книги “Гибридная агрессия России” Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я позволю себе такой прогноз, что в июне, еще во время чемпионата мира по футболу пройдет заседание Совета Европейского союза и на нем будут продлены санкции против России. Тереза Мэй говорит, что будет даже выступать за усиление. Я думаю, что усиления не будет. А уже зимой, в декабре, скорее всего, будет осуществлена атака на эти санкции для того, чтобы их уменьшить. Не полностью отменить, тут тоже нужно быть реалистами, полной отмены не будет, Европейский Союз не может позволить себе так отшлепать сам себя, но уменьшение какого-то объема или выведение определенных сфер жизни из-под санкций вполне может быть», – заявил Магда.