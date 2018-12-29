В Киеве прозрели: «Украину превратили в полигон для внутренних разборок США»

29.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Попытка ВМС Украины вновь попытаться прорваться в Азовское море через Керченский пролив будет иметь тяжелые последствия для Киева.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что если наши корабли пойдут через Керченский пролив, то снова повторится ситуация, которая имела место 25 ноября. Снова вводить военное положение? То есть мы идём против того, что нам предлагал специальный посланник от Государственного департамента», – отметил Бондаренко.

Также он рассказал, что Украина стала испытательным полигоном, зоной противостояния разных, конкурирующих между собой американских групп.

«Тут можно сказать только одно: на сегодняшний день Украина стала не только зоной конфликта между Западом и Востоком, между США и их сателлитами с одной стороны, и с другой стороны – Россией. Сейчас ещё очень активно начали проявляться те противоречия, которые существуют в самом Вашингтоне, которые у позиций, близких к Пентагону, начинаются противоречия с позициями, близкими к Госдепартаменту. По этой причине у нас такое большое количество разных заявлений, действий и их последствий. К сожалению, мы продолжаем и дальше пребывать в состоянии полигона, на котором отрабатываются те или иные политические технологии», – добавил политолог.

На вопрос, будет ли снова введено военное положение в случае, если украинские корабли повторят провокацию, Бондаренко предположил, что Порошенко может предпринять такую попытку, но парламент этого не позволит.

«Будет попытка Петра Порошенко снова ввести военное положение. Дело в том, что вряд ли в условиях, в каких будут объявлены выборы, Верховная рада даст ему добро на то, чтоб снова ввести военное положение и таким образом отсрочить выборы», – заявил эксперт.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин согласился с собеседником в том, что повторная провокация в Керченском проливе может иметь тяжёлые последствия для правительства Украины из-за потери имиджа в глазах США и Европы.

«Если подобная вторая попытка, уже на зло, когда им говорят «Не делайте этого», а они отвечают: «Мы всё равно будем делать» … Я думаю, это будет иметь тяжёлые последствия для нашей власти в плане восприятия её в Берлине, в Париже и Вашингтоне», – добавил Волошин.