В Киеве раскусили Китай: «нейтрально подыгрывает» России

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 19:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Китай фактически помогает России в СВО, потому что блокирует поставки комплектующих на Украину.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай фактически помогает России в СВО, потому что блокирует поставки комплектующих на Украину. Об...

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«Стоит отметить то, что формальный нейтралитет Китая, он позитивный по отношению к России. По отношению к Украине он скорее негативный, поскольку уже сейчас те, кто занимается производством дронов, сталкиваются с проблемами в покупке комплектующих.

Китай начинает тормозить те продажи, которые могут попасть на Украину и превратиться уже в собранные, готовые фпв-дроны. В России же поставки тех же мавиков идут вагонными нормами», – сказал Золотарев.

«Да, Китай не в полную силу впрягся за Россию, но Кремлю хватает и того, что Китай – один из крупнейших покупателей российских энергоносителей, обеспечивая те самые поступления, которые позволяют вести войну и дальше.

И поставляет необходимое, то есть начиная от касок и бронежилетов и заканчивая вот этими китайскими дронами, которые сегодня применяют как украинская, так и российская сторона на линии фронта.

Но, объективности ради, да, Китай, естественно, не задействовал все возможности. Но хватает и Северной Кореи», – добавил он.

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