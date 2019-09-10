В Киеве сравнили Кличко с канадским мэром-наркоманом

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевский градоначальник Виталий Кличко должен оставаться на своем посту, так как его выбрал народ, а назначение мэра правительством является «порочной» российской практикой.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо чтобы партии были проводниками интересов народа или интересов людей на государственном уровне. Это же разные вещи, разная логика.

Сегодня нам нужно заботиться о проекте с широкой модернизацией политических институтов в направлении демократизации. Это и местное управление.

Вот смотрите, даже по Киеву. Вот не нужно было это все делать. Кличко. Хороший Кличко, плохой Кличко – его выбрал народ. Все. Логика такая.

Вы думаете, мэр Торонто наркоманом был, мэр Детройта тоже наркоманом был.

Но никто не трогает… центральные власти… это дело людей. А вы хотите, как в России, чтобы Собянина назначили и он управлял, его же Кремль назначил, и мы идем по этому пути», – переживает Карасев.