В Киеве требуют запретить домен «.ru» во всём мире

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Новости Украины

Все сотрудники российских СМИ, не покинувшие РФ 10-15 лет назад, и вдруг сейчас осознавшие, что они на «тёмной стороне» – агенты спецслужб, раскаяниям которых верить нельзя.

Об этом на пресс-конференции заявил киевский пропагандист Юрий Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем к юридическим действиям. К сожалению, среди нас здесь нет ни одного юриста, но мы видим свой посыл в том, чтобы накапливать и распространять знания, понимая, как это работает. Мне кажется, что важно распространять месседж, что все, что маркируется доменным адресом «ру», «ru» – нерелевантно… Всему, что приходит из России, изначально нельзя верить. Не то, что проверить, не то, что два-три источника, может быть, там какая-то утечка, – это все непродуктивно. И это очень важно распространять везде в мире: доменное имя «ру» – нерелевантно», – причитал пропагандист.

Он добавил, что представителей СМИ РФ «подготавливали на протяжении двадцати лет как настоящих агентов спецслужб».

«Так исторически сложилось, что с 2002 до где-то 2007 гг. я близко наблюдал, как формируются информационные войска в России. Необходимо понимать, что все, кто хотел сохранить в себе какую-то моральную сетку координат, оттуда выпали 10–15 лет назад. Если кто-то, внезапно, месяц-два назад осознал, что он на темной стороне силы, – этому поверить, в принципе, невозможно. Очень тщательно все эти кадры готовились, и селекция происходила очень надежно на протяжении двадцати лет – сто процентов. Поэтому все, кто внутри России на больших, на маленьких должностях: наша единственная цель – донести до них, что пропетлять не удастся. Каким образом все это будет осуществляться – все к правовикам», – заключил Макаров.