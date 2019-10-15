В Киеве уже не против «кипрского сценария» для Донбасса

15.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

«Кипрский сценарий», который упомянул глава МИД Украины Вадим Пристайко, закрыл бы вопрос вывода якобы находящихся в Донбассе российских войск, так как предполагает возможность проведения местных выборов вне зависимости от присутствия иностранных вооружённых сил.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что Зеленский и его команда хотят добиться нормандской встречи, где поставить вопрос, что ну не может Зеленский с командой реализовать букву Минских соглашений, давайте уступите в чём-то, чтобы мы нашли какой-то компромисс и так далее.

Но по крайней мере сейчас, кажется, что Донбасс и Москва вряд ли пойдут на какие-то существенные уступки, и поэтому появляется эта идея плана «Б», который в сущности означает потерю Донбасса для Украины на неопределённое время…Сейчас заговорил министр иностранных дел о ситуации типа Кипра, разделение страны, где есть Северный Кипр», – заявил эксперт.

«Кстати, тут важный нюанс: Северный Кипр – никем непризнанное государство, где находятся серьёзные вооружённые силы Турции, и тем не менее руководство Северного Кипра считается легитимным представителем турецкой общины Северного Кипра. Это решительно отличается от отношения к нашей ситуации, потому что речь идёт о том, что, как можно проводить выборы, если там есть, ну, кто-то говорит войска, Запад не говорит войска, а говорит управляемые Россией вооружённые люди.

Мне кажется, что пример Кипра говорит о том, что можно провести выборы даже в присутствии вооружённых сил, и они проводятся, и эти люде представляются для Запада вполне легитимными представителями общины, чего у нас нет», – добавил Погребинский.