В Киеве заговорили об усилении России в результате санкций Запада

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Новости Украины

Европейские производители несут ежегодные убытки в десятки миллиардов евро из-за потери рынка России в условиях санкций. А вот РФ, напротив, смогла восстановить производства в ряде сфер, отказавшись от закупок из ЕС.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери товаропроизводителей тех стран, которые ввели санкции против России, исчисляются десятками миллиардов долларов, а, может, уже и сотнями. Я встречал цифру, что годовые потери только компаний стран ЕС составляют ежегодно порядка 70 миллиардов евро. Другие источники называют 50 миллиардов. Третьи пишут, что 700 миллионов ежемесячно. Но, в любом случае, получается, что десятки миллиардов евро. Это та цифра, которую товаропроизводители ЕС платят за «солидарность с Украиной», как объясняют политические элиты. А, по сути, платят за сдерживание России», – сказал Белашко.

Он подчеркнул, что, закрыв потребность внутреннего рынка, Россия начала многие товары экспортировать в другие страны, где они оказались конкурентом для европейского производителя.

«Получается, что все эти издержки оказываются напрасными. Потому что программы импортозамещения в России успешно функционируют и развиваются. В плане обеспечения продовольственной безопасности Россия все существовавшие вызовы уже закрыла. Основная проблема – это говядина, её Россия пока ещё производит недостаточно. По мясу птицы, включая уток, индюков и перепелов, всё выполнено и перевыполнено. По зерновым, по свинине закрыли все вопросы. И дальше начинается избыток товаров. Этот избыток идёт на экспорт, и конкурируют в третьих странах с той же продукцией ЕС. И зачастую оказываются более конкурентоспособными, если брать логистику – Китай, Японию, страны Кавказа, Иран. К ним из Европы везти далеко. Соответственно, начинают формироваться уже непрямые убытки», – резюмировал эксперт.