В Киеве жалуются: Нам не хватит и 10 миллионов дронов в год

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Украинская армия не обойдётся без кратного увеличения количества летающих и наземных дронов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше у нас был целевой показатель, что нужно миллион, потом пять миллионов летающих дронов в год. А теперь нам ещё нужно установить целевой показатель – пять миллионов наземных дронов. И этого всё равно не хватит», – сказал Киричевский.