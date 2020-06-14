В Киеве ждут возвращения Херсона в состав России уже летом 2020 года

14.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Под предлогом восстановления полноценного водоснабжения Крыма Россия может использовать принятие поправок в Конституцию и учения «Кавказ 2020» для полномасштабного вторжения на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший «представитель президента Украины в Автономной республике Крым» Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень напряженная, много экспертов предупреждают о том, что в этом году возможны масштабные провокации России.

Россия страдает от недостатка водоснабжения в Крым в условиях засухи. России не хватает воды для обеспечения водой вооруженных сил и предприятий.

В такой ситуации, действительно, русские готовы на провокации, и это для них второй сценарий, первый сценарий – это попытка давления, подкупа и угроз. Если это не сработает, то они могут перейти к другим действиям», – рассказал Бабин.

Он подчеркнул, что не исключает захвата интересующих Россию объектов.

«Для Украины сегодня важно понять, куда будет нанесён этот удар, потому что есть несколько измерений: есть ситуация с обострением на Востоке Украины, обострение общемировой ситуации, захват острова Змеиный, провокация в Чёрном море или в Херсоне. Не исключено, что в отдельных направлениях Россия сейчас производит дезинформацию, но то, что они будут что-то делать – это гарантированно.

Также гарантированно то, что военные действия являются попыткой давления на украинскую власть. Тут главное не поддаться на эти провокации. Мы должны понимать, как только начнётся вооруженная провокация русских – это будет означать проигрыш русских в стратегическом измерении, они не хотят на это идти, но они будут вынуждены это сделать.

Есть информация из Крыма о том, что русские готовят канал для водоснабжения полуострова. Есть несколько вариантов развития событий: либо русские хотят осуществить вооруженную провокацию и захватить канал, либо русские хотят договориться с украинской властью и получить воду через канал, а также русские могут запустить реверсную воду на Север Крыма с центрального Крыма, используя русла канала», – отметил спикер.

Он подчеркнул, ожидает активных действий РФ после принятия поправок в Конституцию России, или сразу после проведения учений «Кавказ 2020».

«Россия понимает, что для неё скоро могут закрыться окна возможностей на Украине, и поэтому хочет действовать решительно, во-первых, чтобы добиться своей цели, а именно уничтожения украинского государства, во-вторых усиление нынешних позиций Россией во внутриполитическом поле Украины.

1 июля пройдёт референдум по изменению Конституции РФ, и им не помешает маленькая победоносная война, поэтому у Украины есть напряжённое время именно до 1 июля.

Вторая часть возможного очага напряжения – это учения «Кавказ 2020», для этих учений Россия стягивает свои войска, и эти силы могут действовать против Украины», – расссказал Бабич.

Ранее лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки. В связи с этими опасениями, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Киев приступил к усилению украинских войск на Херсонщине и Николаевщине.

Кроме того, экс-депутат Рады Алексей Журавко выразил уверенность, что командование ВСУ подняло панику вокруг Крыма, потому что уверено в своём полном разгроме и неминуемом трибунале. При этом один из киевских экспертов предупредил, в случае наступления России, Запад не поможет Украине.